Fani Carbajo confiesa en 'Sálvame' que no está enamorada de Christofer

Tras el "polideluxe" que protagonizó el sábado pasado junto a Rubén y Christofer, Fani ha vuelto a 'Sálvame' para terminar de contestar a algunas de las preguntas que se quedaron en el aire durante la entrevista en 'Sábado deluxe'. Aquel día, Christofer abandonó el plató "humillado" y quizá las últimas declaraciones de su hasta ahora pareja le hacen replantearse de nuevo el futuro de su relación, porque Fani ha confesado no estar enamorada de él.

La exconcursante de 'Supervivientes 2020' ha explicado que no sabe si es feliz junto a Christofer, pero que no se plantea cortar la relación por ahora porque "él ha sido el padre de mi hijo durante muchos años" y porque se siente "en deuda" con él "por lo mal que le hice pasar" por su infidelidad con Rubén en 'La isla de las tentaciones'. Fani también ha dicho que no quiere "tirar la toalla" y que irá con su novio a terapia de pareja, porque "él tampoco quiere romper la familia ni irse de casa".

Fani Carbajo visita el plató de 'Sálvame'

En terapia, Fani quizá cuente ciertos detalles acerca de su relación que no ha querido revelar en el plató de 'Sálvame'. "Rubén me dio una serie de cosas que él no me daba. He preferido sufrir más yo que él. La gente no sabe muchas cosas", ha dicho la exconcursante de 'La casa fuerte', dejando claro que ella no habría sido la única en cometer errores durante los ocho años de relación.

Los colaboradores opinan

Los colaboradores de 'Sálvame' le han animado a que ponga punto y final a su relación con Christofer. "Si no lo haces por ti, hazlo por él, no hay nada más triste que estar con una persona por pena", le ha aconsejado Marta López. Gema López ha suscrito las palabras de su compañera y ha añadido: "Tú lo que tienes es un sentimiento de deuda. Lo que no quieres es que después de lo que ha hecho por ti y por tu familia caiga en un pozo negro".

Rubén le ha mandado un mensaje

Rubén, el tentandor con el que Fani quiso abandonar 'La isla de las tentaciones' y comenzar fuera del programa una relación, le ha mandado un mensaje a través de 'Sálvame' que ha sorprendido mucho a la madrileña. "Fani solo está con Christofer porque yo la dejé. Es una chica que me atrae un montón, si tiene alguna duda o si quiere buscar algo, que venga directamente y que me pregunte", ha dicho Rubén. Unas declaraciones que han dejado a Fani "alucinada": "No me lo esperaba para nada".

Fani ha asegurado que Rubén "no tiene nada que ver" en las dudas que siente acerca de su relación con Christofer y que no se plantea un acercamiento: "Para mí Rubén es algo prohibido. En mi vida no es nada porque no tenemos ningún tipo de trato. Cuando se sentó a mi lado en el Deluxe no sentí nada, como si se sentase Rafa Mora".