La venganza de Fani hacia Ferre: Asegura que le ha sido infiel a Cristina con una chica de Barcelona

La amistad entre Ferre y Fani Carbajo ha terminado. Después de que el concursante se cansara de las supuestas mentiras de su compañera de reality, destapó que la madrileña quería casarse con Christofer Guzmán para vender su boda en una portada y luego hacer lo mismo con la separación. Esto ha ocasionado que la relación entre los participantes de 'La isla de las tentaciones' comience a ponerse en duda.

Cristina y Ferre en 'La casa fuerte'

Pero Fani no está dispuesta a dejarse vencer y si tiene que morir, lo hará matando. En la noche del 12 de julio, mientras Ferre comentaba la relación de la pareja en 'La casa fuerte', esta soltó una gran bomba: "¿Tú le has sido infiel a tu novia Cristina con la de Barcelona?". El exparticipante de 'Super Shore' negaba entre risas esa información, preguntándole que qué hacía inventándoselo.

Fani no estaba dispuesta a callarse, por lo que reveló cuál era su fuente: "Que recuerde lo que me contó en 'Supervivientes'", soltaba la concursante. "Que recuerde lo que hablamos en 'Supervivientes' de que él también había tenido malas épocas con su novia y que me puede entender en un momento dado de cuando puedes cometer un fallo o una infidelidad porque no sabes lo que sientes".

Gusto por la televisión

Antes de este cruce de acusaciones, Fani se hartaba de que vertieran contra ella que le gusta la televisión. "Estamos aquí porque nos gusta la tele y nos gusta ganar dinero. Dejemos ya la hipocresía, la falsedad y la gilipollez, si no ninguno estaríamos aquí", se defendía. Iván González estaba de acuerdo con parte de la explicación de su compañera, pero iba más allá: "Hay personas que no tienen un límite, entonces Fani, que acaba de empezar y que ha tenido una repercusión muy grande en el poco recorrido que lleva, se le ha ido el tema de las manos y yo se lo dije desde fuera: 'Parece que te importa más la tele que tu propia vida'".