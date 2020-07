Rubén, dispuesto a entrar en 'La casa fuerte' por Fani: "Si quieren hacer un concurso redondo, que me metan"

'La casa fuerte' sigue regalando momentos sorprendes, siendo uno de los últimos el protagonizado por Fani Carbajo, quien habría comentado (según Ferre que querría que se fuese su pareja Christofer Guzmán y entrase Rubén Sánchez, quien fue su amante en 'La isla de las tentaciones'. Para hablar de esto y analizar el concurso que está haciendo la pareja, 'Sálvame' ha entrevistado al propio Rubén, quien no ha tenido filtros.

Rubén, en 'Sálvame'

"Me ha sorprendido porque veo a Fani muy apagada; necesita más vidilla en la casa", comentaba el que fue su amante, añadiendo que ve a la concursante "como anulada" y nota que "no disfruta" y que "siempre está de broncas". Sobre Christofer, opina que "sigue siendo la misma persona que siempre", "parece que está anestesiado" y reitera lo ya ha comentado en otras ocasiones: "Este chico es un mueble”.

Una vez introducido este asunto, confiesa creer a Ferre cuando comenta que Fani querría que Rubén entrase en el reality. "Es un chico que dice las verdades a la cara y no tiene la necesidad de mentir", cuenta en 'Sálvame', aunque se muestra extrañado: "Me parece que después de tanto tiempo vuelva a salir el comentario". Minutos después, llegaría una de las preguntas más esperadas, la de si estaría dispuesto a participar en 'La casa fuerte', a lo que ha respondido: "Si quieren hacer un concurso redondo, que me metan dentro".

Supuestas infidelidades de Christofer

Rubén asegura no creer en absoluto nada del asunto de que Fani haya sido una pretty woman. "La veo muy de barrio, de otro estilo y no le pega. Yo pongo la mano en el fuego", confirma el invitado, quien, cambiando de tema, ha declarado algo que le confesó Fani cuando estuvieron juntos en la isla: "Siempre me contaba que varias veces pilló a Christofer escribiéndose con una compañera de curro. Él no le daba importancia y le decía que ella era demasiado celosa".