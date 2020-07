El polémico comentario de Fani en 'La casa fuerte': "Ojalá se vaya Christofer y me traigan a Rubén"

La tensión crece a pasos agigantados en 'La casa fuerte'. Ferre y Fani Carbajo entraron al reality como amigos tras conocerse en 'Supervivientes', pero se han ido distanciando con el paso de las semanas y las peleas, que también han implicado a sus respectivas parejas. Este jueves, Ferre ha estallado y ha amenazado con desvelar un comentario muy polémico que Fani hizo a espaldas de Christofer Guzmán. Según el de Lepe, podría acabar con sus planes de matrimonio.

Christofer y Fani, en 'La casa fuerte'

Tras darle muchas vueltas al asunto, fue Labrador quien abrió la veda y soltó una bomba, que no la única: "Fani dijo: 'Estoy deseando que tiren a Christofer y que me metan a Rubén y así hago mi programa redondo'", dejó caer sobre un supuesto plan de repetir la estrategia de 'La isla de las tentaciones'. Fani lo negó rotundamente, pero Oriana aseguró que también lo había escuchado.

"Te juro por dios que eso es mentira. ¿Cuándo he dicho yo eso?", preguntaba Fani a su compañero. La noticia no pareció afectar a Christofer en absoluto: "Ni me lo creo", afirmaba. Convencido de que eran invenciones de sus compañeros, añadió enfadado: "Que no lo vais a conseguir, compraos otra vida, que me tenéis hasta los huevos con tanta tontería".

Ferre no consintió que le llamasen mentiroso y lo contó todo: "Dijiste: 'Me voy a casar con Christofer para que me paguen la portada y después vendo el divorcio", revelaba. Ante la estupefacción del resto de habitantes, Fani reconocía el comentario, pero con matices: "Yo eso lo he dicho, sí, pero de coña. Estábamos Oriana, Cristina y yo", recordaba Carbajo. "No estoy buscando un bebé ni me voy a quedar embarazada de él si luego busco un divorcio para una portada", reflexionó.

Cambio en la habitación

Ferre fue más allá y recordó su época en 'Supervivientes': "Allí me dijiste que no estabas enamorado de él, así que no me busques la lengua", zanjó el andaluz sin querer profundizar en el tema. Con todo, la ceremonia sigue fijada para el próximo 28 de agosto, aunque no parece que Ferre vaya a estar invitado. "Mi boda sigue para adelante. Y si el test sale negativo, vamos a seguir buscando. Le joda a quien le joda", exclamó Fani. Después, ella y Christofer tuvieron que dejar su habitación para que, precisamente, la ocupasen Ferre y Cristina Gilabert, que ahora también tienen los 10.000 euros de su caja fuerte.