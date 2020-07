Fani revela en 'La casa fuerte' que no está embarazada y sus compañeros le acusan de montajista

Una de las principales tramas de 'La casa fuerte' en los últimos días está siendo el presunto embarazo de Fani Carbajo. La concursante advirtió que tenía retraso en su menstruación, que se encontraba mal con náuseas y vómitos y que además había notado importantes cambios en sus pechos. Unos síntomas que parecían indicar que la chica podía estar embarazada; por ello, el equipo médico del programa le realizó la prueba de embarazo para comprobar si, efectivamente estaba esperando un hijo. La sorpresa vino cuando esta y su novio Christofer Guzmán recibieron la carta con los resultados del mismo y optaron por ocultarla a la audiencia. No revelaron en directo si estaba o no embarazada.

Fani en 'La casa fuerte'

La revelación de Macarena

¿Por qué lo hicieron? Muchos acusaron a Carbajo y su novio de hacerlo para ganar mayor peso en el reality ya que la mayoría de sus compañeros se mostraron convencidos que el resultado era negativo y no lo revelaron para evitar que el tema se cerrase. Pero Macarena Millán fue más allá ya que explicó que se había encontrado en el baño un papel manchado después de que Carbajo pasase por el mismo. "Fue antes de que le diesen el sobre", afirmó esta, dejando claro que Fani supo en todo momento que no estaba embarazada, algo que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' negó tajantemente, contando que las personas del equipo también utilizan ese baño.

"Le dije que viniera conmigo con un pañuelo, si quieres ser mi ginecóloga...", siguió bromeando esta, tras confirmar que efectivamente, el resultado del test fue negativo. Pero, ¿por qué no lo quiso decir en directo? Carbajo se justificó diciendo que "no lo quería compartir con ellos porque no son mis amigos (...) yo hablé con Oriana y Juani", algo que sus compañeros no creyeron. Estos la volvieron a acusar de habérselo inventado todo para conseguir un peso mayor en el concurso, pese a que esta dejó claro que ella y Christofer sí mantienen relaciones sexuales sin protección ya que quieren ser padres y por ello no era extraño que sí estuviese embarazada.

Fani se derrumba en directo

Finalmente, y antes de cerrar el tema, Carbajo se mostró profundamente molesta con la mayoría de sus compañeros y terminó soltando algunas lágrimas. "Haga lo que haga, diga lo que diga, estamos en boca de todos. Esto me parece un cachondeo", afirmó, mientras Christofer intentaba calmarla para evitar que se derrumbase. "No lo hago para hacer el paripé", siguió diciendo esta, afirmando que efectivamente, se ha encontrado mal, los síntomas no eran falsos y ella sí creía que podía llegar a estar embarazada.