Fani Carbajo, en su primera entrevista tras 'La isla de las tentaciones': "Estoy rota de dolor"

Si hay una protagonista indiscutible de 'La isla de las tentaciones' esa es sin duda Fani Carbajo. La participante del reality que emiten Telecinco y Cuatro no ha dejado indiferente a nadie ya que tras serle infiel a Christofer con Rubén, uno de los solteros del espacio, no se ha mostrado arrepentida e incluso ha culpabilizado a su novio de lo que estaba pasando. La chica tiene defensores pero también muchos detractores por su actitud en el programa y es por ello que tanto ella como Christofer se han convertido en protagonistas, tanto de las redes sociales, como de los diferentes espacios de Mediaset.

Fani Carbajo en 'La isla de las tentaciones'

Harta de las críticas

Pues bien, Carbajo ha concedido su primera entrevista estando en el programa y lo ha hecho en la revista Lecturas. Esta ha reconocido que su inesperado momento de fama "a veces me agobia y me asusta" y ha dejado claro que "está siendo muy doloroso que algunos se inventen cosas sobre mí". La chica se muestra completamente indignada por lo que muchos están hablando de ella y confiesa no estar pasándolo nada bien: "Me cuesta asimilar que tanta gente que conozco me insulte de forma tan cruel, amenazándome. Lo que ha pasado no te da derecho a que me insultes desde las redes".

Arrepentida de lo que pasó

En esta extensa entrevista, Fani Carbajo confiesa estar completamente arrepentida de su actitud en República Dominicana aunque deja claro que nunca obligó a ir a Christofer. "No le obligué a participar en 'La isla de las tentaciones', no me costó convencerlo ni le mentí", afirma, confesando que "me duele que él sufra tanto por mi culpa y no haber sido consciente (...) ¡Tengo un dolor en mi corazón que estoy rota! (...) Él lo ha pagado todo, se ha comido toda la mierda. Mi dolor es haberle traicionado. Nunca me lo voy a perdonar". Además, esta confiesa que muchas veces en el programa lo pasó tan mal que "dormía con mis compañeras".

Una dura infancia

La vida de Fani parece que no ha sido nada fácil, y es que tal y como explica en la entrevista, sufrió malos tratos: "Viví situaciones muy graves y ahora él me insulta por redes". Pero no ha sido el único momento complicado en su vida y es que desde muy pequeña vivió un auténtico drama en su hogar. "Sufrí un martirio con el padre de mi hermana pequeña (...) viví situaciones violentas y muy fuertes hacia mi madre y hacia mí, con cinco o seis años. Es el causante de que ella se fuera", explica, afirmando que después terminó en diferentes hogares de familiares "que no aguantaron" y tras estar un tiempo con su padre, terminó viviendo con su primer novio y su madre, a la que considera como una segunda madre. Por último, y respecto a la identidad de su padre biológico de la que tanto se ha hablado, Fani afirma entre lágrimas que "no fui consciente cuando lo dije, no quería hacer daño a esas familias. ¡Me está dando ansiedad! Tengo la culpa de lo que está pasando".