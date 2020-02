Rubén rechaza a Fani en 'La isla de las tentaciones' y pone en duda su relación

En 'La isla de las tentaciones' si hay un trío que se ha convertido en el auténtico protagonista de la primera edición es sin duda el que forman Fani Carbajo, Christofer y Rubén. Los tres participantes han protagonizado gran parte de las tramas del reality show que emite Mediaset desde que ella decidiese serle infiel a su novio con el soltero. Besos y caricias primero y sexo después formaron parte de una ardiente relación que terminó con una "hoguera de la confrontación" en la que Fani y Christofer rompieron y tras la que el chico decidió abandonar el espacio definitivamente.

Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones'

Tras esto, el resto de la estancia de Fani en el programa se preveía idílica y es que estando ya soltera, parece que iba a poder disfrutar de su amor sin problemas... o eso creía ella. Y es que una vez cumplido su objetivo de conquistarla, parece que Rubén ha perdido parte del interés que tenía en ella. En un encuentro a solas con Fiama, este le confesó que "hay cosas de ella que me mosquean, tiene tanta tranquilidad" y afirmó que "me asusta que al volver a la realidad las cosas no sean como aquí". Estas palabras fueron solo el principio y es que el chico no dudó en alejarse de Fani e incluso rechazarla en diferentes ocasiones en la Villa.

Excusa inventada para no dormir juntos

En un momento en el que Fani quiso dormir con él, Rubén se negó, afirmando que Óscar iba a dormir solo y le había pedido acompañarle. ¿El problema de esta excusa? Era completamente falsa y es que este último le confesó a Andrea que había sido el propio Rubén el que le había propuesto esto ya que el valenciano le había dicho que Fani iba a dormir ese día con Fiama. ¿El objetivo? Parecía claro, no tener que dormir con Fani esa noche. Al ver lo que estaba pasando, la expareja de Christofer no dudó en recriminarle lo ocurrido a Rubén. "¡No me digas tonterías!", dijo la chica muy indignada mientras optaba por irse a dormir completamente sola.

Sin sexo en la piscina

Pero la cosa no quedó ahí y es que Rubén rechazó por segunda vez en la misma entrega a Fani. En este caso, la chica quería mantener relaciones sexuales con el chico en la piscina, sin importarle que estuviesen en la Villa el resto de sus compañeros y fuesen grabados por las cámaras. Todo parecía indicar que este momento se iba a producir ya que ambos no habían tenido nunca reparo alguno en mantener sexo en la cama sin ningún tipo de timidez, pero en esta ocasión Rubén se negó. "No lo voy a hacer con las cámaras delante. No van a tener esas imágenes de mí", le dijo muy indignado al chico a Fani. Algo que tampoco gustó nada a la ya soltera del espacio.