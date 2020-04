'Supervivientes 2020': Fani se salva de la nominación con pedida de boda de Christofer

Fani volvió a vivir una noche de alegrías en 'Supervivientes 2020' cuando el público decidió salvarla por quinta vez y sacarla de la lista de nominados. Una semana después de perder su duelo frente a Ferre y pasar al grupo de los desvalidos, ha logrado el apoyo de la audiencia y la expulsión es ahora cosa de Hugo, el mencionado Ferre y Avilés, que reculó en su intención de abandonar tras superar las horas de convivencia con Yiya.

En la misma entrega de ' Tierra de nadie ' los náufragos tuvieron la oportunidad de hablar con sus familiares y Nyno fue el encargado de trasladarle las palabras de su novio Christofer , que afianzó el futuro de la pareja tras la crisis atravesada en ' La isla de las tentaciones '.

Fani abraza a Nyno durante la llamada con Christofer

"Cuando salga nos vamos a casar y vamos a buscar a nuestra hija Valentina", prometió el joven desde el plató de Madrid, que también aprovechó para hacerle saber que la situación en casa con el hijo de ella estaba bien. Mirando a Nyno como si fuera Christofer, Fani no podía esconder la alegría por el apoyo de su novio, aunque no olvidaba mandarle un claro a la par que práctico consejo: "No te gastes mucho dinero, que tenemos poco", bromeaba entre risas sobre el coste de las llamadas para salvarla.

Yiya fue la encargada de transmitirle a Ana María Aldón el mensaje de su marido Ortega Cano, que le pidió un acercamiento a Rocío Flores: "Me gustaría verla con Rocío antes de que terminara el reality". Antonio David Flores, por su parte, habló con Barranco para pedirle a su hija que "no entre en provocaciones". Además, reconoció en plató no entender la actitud que está tomando Ana María.

Hugo e Ivana hablan con sus suegras

'Supervivientes' determinó que Hugo e Ivana fuesen los encargados de hablar con sus suegras para transmitirse entre si los mensajes familiares. El uruguayo se vino abajo al recordar a su hijo, pero su madre le hizo saber que todo estaba bien: "Está caminando y está hermoso". La madre de Ivana, por su parte, manifestaba su apoyo a la pareja afirmando que "mientras ella sea feliz yo soy feliz, no me meto en la vida de mis hijos".

Por su parte, Adara se vio obligada a hablar con su odiado Avilés para mandarle ánimos a su madre Elena. "Dile a mi madre que no entre en guerras con Hugo y que piense en lo que tienen en común", dijo la ganadora de 'GH VIP 7', que no desaprovechó el momento para darle un recado al periodista: "A ti, José, te pido que te portes un poco mejor con ella".