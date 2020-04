Fani, sexta concursante expulsada de 'Supervivientes 2020'

'Supervivientes 2020' comienza su recta final y eso hace que la competitividad entre los concursantes cada vez sea más intensa. Además, esta semana los nervios han sido mayores para los participantes, puesto que había un nominado más de lo habitual después de que Yiya fuese nominada disciplinariamente tras llamar "morsa" a Rocío Flores.

Lara Álvarez y Fani, en 'Supervivientes'

Junto a Yiya, los que fueron nominados de la semana en la Gala 8 de 'Supervivientes' fueron Elena Rodríguez, Fani Carbajo, Hugo Sierra y Jorge Pérez. Sin embargo, los espectadores decidieron en la noche del martes 14 que este último fuera el salvado de la nominación durante la entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', dejando a cuatro el número de concursantes que se jugaban su continuidad.

Elena se convertía en la primera salvada de la nominación durante la Gala 9, agradeciendo este momento con las siguientes palabras: "Muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón que es lo único que me queda". El siguiente salvado fue Hugo, dejando entre Fani y Yiya el nombre de la que abandonaría el concurso en ese momento poniendo rumbo a España.

"Voy a ver a mi hijo y a mi cuqui"

Fani, que habitualmente se salvaba de la nominación los martes, fue finalmente la expulsada. Sorprendió a sus compañeros por lo bien que se lo tomó, pues empezó a dar saltos de alegría mientras exclamaba: "No pasa nada porque voy a ver a mi hijo y a mi cuqui". Antes de abandonar a sus compañeros, quiso dedicarles unas palabras a sus compañeros: "Chicos, os quiero mucho. Y gracias, porque he aprendido mucho de vosotros". Hablando con Jorge Javier Vázquez, confesó que su expulsión, "sinceramente, es un alivio" y aseguró que "quería llegar lo más lejos posible, pero ya me estaba pesando bastante".