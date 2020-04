Fani sufre una crisis de ansiedad tras discutir con Ivana en 'Supervivientes 2020': "Quería darle un botetón"

Noche de acaloradas discusiones en 'Supervivientes 2020'. Tras su tenso reencuentro del pasado martes en 'Tierra de nadie', Ivana Icardi y Fani Carbajo volvieron a enfrentarse entre insultos y acusaciones, lo que acabó con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' teniendo que ser atendida por los médicos del programa presa de los nervios.

Ivana y Fani, en pleno enfrentamiento

Al regreso de un vídeo, ambas concursantes sorprendían a Jorge Javier Vázquez y al resto de la audiencia lanzándose pullas sin parar. Fani no pensaba pasar por alto que Ivana nombrase a su hijo y le pedía educación, a lo que la italiana respondía: "Yo nombro a quien me da la gana. ¿Qué vas a tener tú educación si eres una ridícula, una choni", reprochaba Icardi muy tensa.

Fani sufrió un ataque de ansiedad tras discutir con Ivana

La italiana iba más allá y definía la actitud de su compañera cuando aterrizó en Honduras: "Viniste aquí subida, diciendo que tu programa es el que más rating hacía", apuntaba en referencia a 'La isla de las tentaciones' para después volver a atacar con otra ronda de insultos. "Eres una ridícula, manipuladora, falsa. Has hablado con todos los compañeros para que me nominen". Carbajo no salía de su asombro: "Lo que quieres es que yo hable de ti", decía muy nerviosa para intentar zanjar el tema.

Atención sanitaria

Al volver de publicidad, Lara Álvarez estaba sentada con Fani apartadas del resto de robinsones. "No te voy a engañar, Lara, me han dado ganas de darle un bofetón cuando me ha hablado así de mi hijo". La presentadora intentó poner calma y le recomendó que visitase al doctor antes de volver a la Palapa. "Le ha entrado una pequeña crisis de ansiedad. "Tranquilos, en casa, le han podido los nervios por la situación complicada para ella pero volverá para jugar", afirmaba la asturiana,