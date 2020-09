Los fans de Ylenia se rebelan contra ella por sus malas contestaciones en las redes sociales

Los fans de Ylenia han estallado contra la colaboradora y se han plantado en lo que consideran una actitud soberbia y maleducada por parte de la colaboradora. Así, varios de sus seguidores han enviado a 'Sálvame' pruebas en forma de audios y capturas de pantalla de conversaciones con la de Benidorm para denunciar públicamente que se sienten despreciados por ella y "utilizados", pues piensan que solo quieren su apoyo para que le defiendan cuando se mete en polémicas en los distintos programas en los que colabora. "A ella solo le importa que sus fans diesen la cara por ella", advierte un fan anónimo, que cuenta que muchos de ellos se sienten dolidos por haber apoyado a alguien que no es cómo creían.

Ylenia, colaboradora habitual en programas de Mediaset España, acusada de tratar mal a sus fans

En 'Sálvame' se han mostrado alguno de otros testimonios, como el de una seguidora en Instagram que le preguntó por privado, hablándole muy cariñosa y educadamente, si había estado haciéndose fotos en un lugar en concreto. La colaboradora de le respondió de forma borde: "Hija, ¿no ves que no fui? Madre mía, colega". Su admiradora le comentó que hubiera preferido no obtener respuesta si iba a tratarla de esa mala manera, a lo que Ylenia respondió: "Yo prefiero que pienses antes de preguntar".

Otra de sus fans le envió una noticia que habían publicado sobre ella también por mensaje directo, a lo que Ylenia respondió: "¡Qué pesadez! Id a la piscina, que es agosto. Tanta gilipollez ya". Su seguidora quiso apoyarla y decirle que los que hacían ese tipo de noticias eran "unos pesados". La de Benidorm, sin embargo, prefirió llamarla pesada, tanto a esta chica como a todas las fans que le hacían llegar ese tipo de noticias.

En otra ocasión, la exconcursante de 'GH VIP 3' le dijo a una fan, que llevaba apoyando sus pasos desde hacía más de un año, que le aburría y añadió que buscase algo por lo que "mereciera la pena luchar" y no por ser su admiradora. Todas ellas le han respondido con respeto y se han disculpado si había algo que le había molestado a su ídolo, pero una de ellas no ha aguantado y le ha dicho que si no le gustan las consecuencias que se derivan de su trabajo en televisión, como puede ser la fama, que se dedique a otra profesión. "Tú eres mongola", fue la ofensiva respuesta de Ylenia.

Ylenia da un consejo a sus seguidores

Pero la colaboradora de 'Viva la vida' no solo ha hablado cortante a sus seguidores, sino que también ha explicado a muchos de ellos por qué se muestra tan dura en sus respuestas en redes sociales. "Solo os importan vuestras cuentas, vuestros seguidores y que vean que os he hablado, ahora no te victimices", ha dicho Ylenia a una fan, dejando claro que para ella "apoyar es defender, no hacer una cuenta que tenga muchos seguidores".

Además de estos argumentos, la exparticipante de 'Gandía Shore' quiso darle un consejo a todos aquellos que tienen cuentas dedicadas a difundir noticias de ella o promocionar sus trabajos. "Haced otras cosas que os sirvan para vuestro futuro, que seguro que os van a servir más que esta mierda", fue el mensaje que lanzó a una de las seguidoras a las que respondió por privado.

Kiko Hernández se pone de su parte

Los colaboradores han estallado en carcajadas al descubrir estas contestaciones de Ylenia y han explicado que reflejan su actitud, pero Kiko Hernández ha ido más allá y se ha posicionado del lado de su compañera, que no se ha podido defender de estas acusaciones porque no estaba presente en plató. Hernández la apoya porque considera que hay gente "muy pesada", que piensa que los famosos "pueden estar 24 horas contestando sus mensajes".

Entre sus quejas, ha podido lanzar un mensaje a una seguidora a la que considera especialmente pesada: "Yo tengo una seguidora que me escribe todos los días 300 mensajes. ¡Váyase usted a la mierda, que me hace perder el tiempo!". Además, ha criticado a aquellos que se meten con su aspecto físico o con el de otros compañeros famosos: "Hay orcos que se atreven a decirte que eres feo".