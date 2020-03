Ylenia Padilla, crítica con el feminismo que "excluye" a parte de las mujeres

En esta primera semana de marzo tiene lugar el Día Internacional de la Mujer y ya se está viendo reflejada la influencia e importancia que tiene esta festividad en todos los rincones del mundo, incluida la televisión. En el programa de 'Sálvame' del 4 de marzo tuvo lugar la sección "Con M de Mujer", una parte del espacio llevado por Geles Hornedo donde aporta su mirada feminista y pone bajo la lupa comportamientos de micromachismo que surgen en algunos de los comentarios de los colaboradores del programa.

Ylenia Padilla en 'Sálvame'

Ylenia es una de las tertulianas que forman parte de esta sección ya que se ha considerado una defensora del feminismo. Sin embargo, ha sido siempre muy juzgada y muchos espectadores la han señalado como "feminista de pega". Por ello, no era de extrañar que la colaboradora haya criticado duramente al movimiento por sus posiciones "excluyentes": "Hay algunas mujeres que consideran que el concepto que ellas tienen de feminismo es el único que hay y excluyen a las que no piensan que su concepto es el correcto", expuso la tertuliana.

La que fuese protagonista de 'Gandía Shore' preguntó a sus compañeras quiénes eran las personas que estaban detrás del manifiesto del 8M, para sorpresa de todos, la experta en feminismo, Geles Hornedo desconocía la respuesta. De todas formas, la tertuliana de 'Sálvame' ha dejado claro su desacuerdo con el manifiesto: "Es que ponen cosas que hace que haya mujeres que se sientan excluidas y no se vean identificadas", criticó la cantante, cuyo aporte fue muy aplaudido por el público que se encontraba en el plató.

"El error es ligar el feminismo a un partido"

"No debemos enfrentarnos las mujeres justo en esta semana...", intentó pararla un poco Hornedo teniendo en cuenta que pronto se celebrará el Día internacional de la Mujer. No obstante, Padilla continuó con su discurso y argumentó que veía interesante que las mujeres debatiesen sobre determinados asuntos con los que no se estuviera de acuerdo. "El mayor error es ligar el feminismo indispensablemente a un partido, a una manera de entender la sociedad o la economía. Eso es un gran error", concluye la ex concursante de 'GH Dúo'.