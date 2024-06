Fayna Bethencourt, tras conocer la detención de Carlos "El Yoyas": "Estoy en un sueño"

Por Fernando S. Palenzuela |

Carlos Navarro "El Yoyas" ha sido detenido en la provincia de Barcelona después de 19 meses en busca y captura. El exconcursante de 'Gran Hermano' se enfrentaba a una condena de 5 años y 8 meses de prisión por violencia en el ámbito familiar, amenazas y malos tratos a Fayna Bethencourt. Después de la agonía que ha sufrido durante más de año y medio, la canaria puede respirar tranquila.

Fayna Bethencourt

en la mañana del 26 de junio tras producirse el arresto. "Me avisó la policía hace un par de horas", le comentaba a primera hora de la mañana a Outdoor. "". Para la ex gran hermana se pone fin al calvario que estaba sufriendo y que no ha dudado en hacer público en los platós con la intención de mostrar la situación de indefensión que vivía. "", aseguraba.

Además de estas palabras, Fayna Bethencourt ha utilizado sus redes sociales para celebrar la detención de su maltratador. La canaria ha compartido varias veces en sus historias de Instagram la noticia publicada en diferentes medios y, además, ha escrito una publicación para expresar cómo se siente. "Gracias a toda la gente que me escribe para darme su cariño. Valoro de corazón cada mensaje de alegría por mí y los míos. Les abrazo muy fuerte a todos y especialmente a los que siempre han estado apoyándome durante todo este tiempo en esta lucha. Infinitas gracias", escribía.

19 meses de inseguridad

El 14 de noviembre de 2022, la Policía emitía una orden de busca y captura contra Carlos Navarro al no presentarse en el Juzgado de Paz de Vilanova del Camí para entrar a prisión. Siete meses antes, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ratificó la condena e incluyó una indemnización de 8.000 euros para su exmujer y de 4.000 euros para cada uno de sus hijos. En estos meses, se había ido cercando el paradero del agresor, quien incluso llegó a conceder una entrevista en la que le pedía la amnistía a Pedro Sánchez.

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected]. En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016.