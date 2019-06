'Fear The Walking Dead': El plan de Daniel y una nueva conexión con Rick sorprenden en el 5x04

La semana pasada en 'Fear The Walking Dead' vivimos un nuevo crossover con 'The Walking Dead' gracias a la llegada de Dwight. Tras su destierro, el que fue la mano derecha de Negan se dedicó a viajar por todo el país en busca de Sherry, su mujer, lo que le llevó a encontrarse con June y John como un forastero que les amenazaba, pero que rápidamente se ganaba su confianza, uniéndose al grupo protagonista. Sin embargo, lo más importante es que nos quedamos con la gran duda de saber qué es lo que traman realmente Dylan y los otros niños. El episodio finalizaba desvelándonos que habían conseguido engañar a Alicia y el resto haciéndoles creer que habían sido atacados, sin embargo, todo era un plan perfectamente organizado para lograr que se marchen de la zona y les dejen tranquilos.

En ely que podemos ver cada lunes a las 22:30 en AMC España, Víctor, Charlie, Sarah y Wendel traman un plan para conseguir la avioneta que les permita ayudar a sus amigos a regresar con ellos. Sin embargo, la idea no funciona tal y como imaginaban. Mientras tanto, Dylan intenta despistar a Alicia, Morgan y Luciana haciéndoles creer una historia inventada, pero la situación cambia cuando logra contactar con Max y Annie y descubre que sus hermanos están teniendo problemas inesperados.

La astucia de Daniel

Charlie intentando no ser descubierta por Daniel en 'Fear The Walking Dead'

Desde que obligó a Víctor a marcharse, no habíamos vuelto a saber nada más de Daniel Salazar. De hecho, desconocemos cómo ha sido capaz de convertir ese lugar en su hogar e incluso de hacerse con un gato como mascota. Pero para aclarar algunos de nuestras dudas, en este episodio hemos podido descubrir cómo es su rutina diaria, aunque su día a día no es nada sorprendente. Lo único interesante ha sido saber que el gato es mucho más que su compañero, es su aliado perfecto para explorar la zona, engañar a los caminantes, acabar con ellos y poder registrar todas las zonas cercanas en busca de víveres y recursos.

La monotonía de Daniel termina justo en el momento en el que Strand inicia un plan para robar la avioneta. Cuando Daniel se negó a ayudar a Víctor todos sabíamos que la cosa no iba a quedar ahí. Esta temporada parece que la trama con Salazar va a estar ligada directamente a la ayuda que este les puede brindar desde su almacén, donde ha conseguido crear un refugio repleto de comida, armas, munición y vehículos. Pero parece mentira que Víctor haya creído por un segundo que iban a poder engañarlo para robarle. Daniel es un hombre muy astuto y sabía de antemano cuáles iban a ser los pasos de Strand, descubriendo su plan y a Charlie dentro de su coche.

Sin embargo, hasta al propio Daniel pueden salirle las cosas mal por muy inteligente que sea. En su rutina de salir en busca de recursos tiene un pequeño problema cuando, por culpa del gato, una horda de caminantes consigue liberarse y seguirles. Teniendo en cuenta que el título del episodio se corresponde con el del animal, se podía intuir que el felino iba a ser el detonante de algo importante. Así pues, aquí sucede una parte interesante de la trama, justo cuando Salazar reconoce que no pude permitirse dejar que Charlie se quede con él porque estaría poniendo a la joven en peligro, justo lo que ha hecho siempre Strand. Por esta razón, le pide a Charlie que se marche con el coche y ayude a sus amigos. Aquí podemos comprobar que Daniel está intentando evitar a toda costa convertirse en una persona egoísta, mentirosa y manipuladora como Víctor.

Una nueva alianza

Víctor contacta con Daniel en 'Fear The Walking Dead'

Hacer cambiar de opinión a Salazar es una misión casi imposible, o eso creíamos. Detrás de esa apariencia de hombre duro en realidad se esconde una persona que todavía está dolida por no haber podido despedirse de su hija. Si hacemos memoria, entre todas las jugarretas que Strand le hizo, no contarle a tiempo el paradero de Ofelia para que pudiera hablar con ella antes de que muriese fue lo que más daño le hizo y lo que no ha podido olvidar. Por fin ha salido el verdadero motivo de tanto rencor, una información que hemos conocido porque el propio Daniel ha obligado a Víctor a contarles al resto lo que sucedió. Quizá tanto sentimentalismo no pegue con la figura de un hombre como Daniel, pero no debemos olvidar que su familia era su motor fundamental y Ofelia era lo único que le quedaba.

Tras tanto recuerdo y una dosis de melancolía y nostalgia por fin los regalan un poquito de acción. Los ataques de los caminantes y ver cómo los protagonistas se las ingenian para salir con vida suelen ser escenas interesantes y repletas de tensión y emoción. En esta ocasión hemos disfrutado de una nueva fórmula para acabar con hordas de caminantes: las hélices en movimiento de una avioneta. El resultado ha sido una escena muy gore, pero también emotiva al ver cómo Víctor se la ha jugado por salvar la vida de Daniel, que había quedado atrapado con tal de lograr que Charlie saliese con vida. Pero no es oro todo lo que reluce porque por culpa de esa opción se han quedado sin avioneta para poder rescatar a Alicia, Luciana, Morgan y compañía.

Los niños cuentan su verdad

Annie y Max en 'Fear The Walking Dead'

Como ya vimos la semana pasada, Dylan y sus hermanos lo tienen todo perfectamente tramado. El pequeño se ha metido en el papel tal y como lo habían planificado, haciendo creer que es un pobre niño indefenso que por el miedo ha decidido contarles información, cuando su única intención es alejarlos del bosque para que les dejen tranquilos. De hecho, Dylan logra contactar con Annie y con Max, que siguen colocando muertos a lo largo del terreno, descubriendo que uno de los hombres armados que secuestró a Althea anda muy cerca. Lo que Dylan no esperaba era que sus hermanos fuesen a esta en peligro, lo que le obliga a confesar la verdad y reconocer que ha mentido.

Alicia y Morgan consiguen llegar justo a tiempo para ayudar a Max y a una herida Annie. Para sorpresa de todos, hay muchos más niños acompañándoles. Esta repentina aparición ha sido la excusa perfecta para revelarnos que los muertos que encontraron en el campamento hace un par de episodios son los padres y las madres de esos niños. Desde entonces han estado adaptándose y haciendo todo lo posible por sobrevivir sin la ayuda de nadie, pero han llegado a un punto en el que necesitan ayuda porque los misteriosos hombres ataviados con uniforme cada vez se encuentran más cerca de ellos y, por lo que se ve, huyen a conciencia porque guardan algún tipo de mala experiencia con ellos.

El misterioso helicóptero

Annie y Max descubren algo en 'Fear The Walking Dead'

Los minutos finales del episodio nos dejan con una nueva incógnita. En este caso, Alicia y Morgan eran testigos de cómo un helicóptero sobrevolaba por encima de ellos. Podría ser algo normal si no fuese porque ver volar ese aparato significa que hay mucha más gente con vida, pero sobre todo porque ese helicóptero es igual que el que se llevó a Rick. Si volvemos a hacer memoria, cuando Jadis recogió a Rick y lo utilizó para que le sacaran de allí, un helicóptero gris con el símbolo de los aros blancos fue quien acudió a su ayuda, justo las mismas características que el helicóptero que Alicia y Morgan han podido ver con sus propios ojos.

Si al principio de temporada gracias a la curiosidad de Althea ya vimos que había una especie de soldados que pertenecían a la misma organización que la gente que se llevó a Rick, ahora ya sabemos a ciencia cierta que esas mismas personas se encuentran mucho más cerca de lo que imaginábamos, por lo menos de los protagonistas de 'Fear The Walking Dead'. La intriga aumenta con este hallazgo, aunque obviamente Alicia y Morgan desconocen la importancia de ese helicóptero. Sin embargo, ahora se abre un mundo de posibilidades que podría llevarnos incluso a un nuevo crossover.