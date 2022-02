Federico Jiménez Losantos se negó a participar en 'Mask Singer 3': "No, por Dios"

Federico Jiménez Losantos reconoció en su programa matinal "Es la mañana de Federico" que Fremantle y Atresmedia habían querido contar con él en 'Mask Singer: adivina quién canta 3'. Aunque el periodista declinó explicar por qué, aclaró que no fue por pánico escénico. "Si es por cantar, te aseguro que me manejaría... Pero no", decía ante los micrófonos.

Federico Jiménez Losantos, en 'Mi casa es la tuya'

"Me hubiera encantado. Me vuelve loca... Bueno, si lo estás contando es que no lo has hecho", decía una de sus colaboradoras habituales, Alaska, entre risas. El locutor habló del tema sin pelos en la lengua: "Fue Esperanza Aguirre, tuvo éxito, y pensaron en probar con otro liberal. Me llamaron el otro día y dije que no, por Dios", se sinceraba.

La tercera edición del talent show de las máscaras ya está en marcha y, por lo tanto, el casting de las estrellas que se esconderán bajo los trajes. Aunque, en esta ocasión, el "equipo de investigación" que deberá averiguar sus identidades estará compuesto por dos nuevas integrantes, que sustituirán a Paz Vega y José Mota. ¿En qué "disfraz" podríamos haberle visto embutido?

El equipo de 'Mask Singer 3'

Junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi, Mónica Naranjo y Ana Obregón completarán el cuarteto de investigadores de la tercera tanda de programas de 'Mask Singer'. Arturo Valls vuelve a ser el encargado de conducir las galas en una edición que contará con nuevas máscaras y novedades en la mecánica del programa. ¿Quiénes serán las nuevas estrellas?