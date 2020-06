Jiménez Losantos ataca a Jorge Javier tras su pelea con Belén Esteban: "Va de Ferreras, pero hace el ridículo"

El junio se produjo en 'Sábado deluxe' una gran disputa de la que todo el mundo ha hablado durante el fin de semana. Una fuerte bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, después de que esta criticase la gestión del Gobierno de España durante a crisis del Covid-19, acabó con la salida del plató del presentador negándose a seguir la entrevista a la colaboradora.

Federico Jiménez Losantos

Tras lo ocurrido, son muchos los que han querido mostrar su opinión, como es el caso de Federico Jiménez Losantos, quien ha cagado contra el presentador y la dirección del programa. A través de su espacio en esRadio, describia a Vázquez como "un chico con talento pero con el complejo charnego", que "quiere ser Antonio García Ferreras. Olvídate. Haces bien la crónica rosa. En política haces como Maruja Torres: el ridículo". Sobre esto, el radiofónico añade que le "apena que un tío con talento sea tan inconsciente sobre sus límites. No sabes nada de política y lo poco que sabes son mamarrachadas pogres que deberías archivar".

Losantos no solo carga contra el presentador, sino que también lo hace contra sus superiores. "Los directores piensan lo mismo. Son progres catalanes que odian todo lo español. Son progres asquerosos que dominan las televisiones y las productoras". Lo que hizo Vázquez "es un desprecio a la gente que ve 'Sálvame'", asegura, y se pregunta: "¿Tú estableces el derecho de admisión?".

"Mamarracho, ¿quién te crees que eres?"

Pero le siguen quedando preguntas a Losantos, que no da el tema por zanjado. "Mamarracho, ¿quién te has creído tú que eres? ¿El fiscal de Moscú? ¿Pero quién eres para hablar así de gente a la que has estado lamiendo el rabel 30 años? ¿Te vas a reír ahora de la crónica rosa?", se cuestiona Losantos, que, en esta disputa, defiende a Belén Esteban: "Ella estuvo muy bien y muy contenida, a diferencia del otro que parecía Sor Lucía Caram".