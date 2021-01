Jiménez Losantos, contra la aparición de Ana Obregón en las Campanadas: "Me pareció penoso, manipulador"

Una semana después de que comenzara el 2021, han sido muchos los que, con el fin de la época navideña, se han reincorporado al trabajo. Ese ha sido el caso de Federico Jiménez Losantos, quien regresó al frente del programa "Es la mañana de Federico", de esRadio, donde trató los distintos temas de actualidad, incluidos aquellos que habían transcurrido durante las vacaciones, como las Campanadas. Un asunto en el que el periodista no dudó en cargar contra Ana Obregón y Televisión Española, por la participación de la madrileña en tan señalada ocasión tras la muerte de su hijo.

Federico Jiménez Losantos critica la participación de Ana Obregón en las Campanadas de TVE

"No es que no me gustara, es que me pareció repelente, execrable, lamentable, penoso, manipulador, políticamente abyecto", declaró Jiménez, en contra de las opiniones que previamente habían manifestado sus compañeras de la Crónica Rosa, Alaska y Beatriz Cortázar, quienes habían alabado la intervención de Obregón. "O sea, en el año de los 83.000 muertos por el Covid, tienes que sacar a un enfermo de cáncer para no hablar de lo otro", añadió el periodista, tajante, a quien sus acompañantes señalaron que era "una buena reflexión". "Ha sido más por el lado sentimental, de alguien que ha sufrido", defendió Cortázar.

"Vamos a llorar por lo que no es, pero no lloremos por lo que hay que llorar y no hablemos de lo que hay que hablar", replicó entonces Jiménez Losantos, con sarcasmo. "Lo mejor fue Nacho Cano, que nos lo vetaron a todos", señaló entonces Cortázar, algo con lo que coincidió el periodista, quien reconoció haber visto la actuación a través de Youtube y alabó el trabajo de Cano. "Nada, nada y la bandera nacional tapándola con las flores", señaló Federico. "¿Qué cree Ana Obregón? ¿Que la llamaron preocupados por su situación? ¿Que creen, que en Televisión Española, del Roja María Mateo, con el Cintora, con el comisario político, la llamaron por simpatía?", cuestionó Jiménez, quien opinó que "la llamaron para montar la que montaron".

"Es una pornografía sentimentaloide"

El asunto no se quedó ahí, dado que apenas unos minutos después, Jiménez volvió a reiterar su crítica, aunque señaló que "me cae muy bien Ana Obregón". "Me pareció una absoluta vergüenza. Es un tráfico de sentimientos, es una pornografía sentimentaloide donde toda la gente se puso a llorar en lo que no había que llorar; en lo que no le convenía al Gobierno que llorara", valoró el locutor, quien argumentó que "lo de Nacho Cano sí lo taparon, porque era para las víctimas del virus, que son 83.000, de momento".

Una dura crítica a Televisión Española y la participación de Obregón en las Campanadas por parte de Losantos, muy contrarias a las alabanzas que habían emitido miles de espectadores en redes sociales, que incluso llegó a salpicar a 'Cachitos de hierro y cromo' por los ingeniosos rótulos que, un año más, arrasaron entre sus seguidores en Nochevieja. "No es la primera vez que lo hace, porque en este programa de gente muy ingeniosa, pero tan sectaria que resulta repugnante", criticó Federico, quien declaró que "también hicieron muchas bromas con el homenaje que hizo a Miguel Ángel Blanco". "Con el homenaje a Miguel Ángel Blanco las bromas para progres se las pueden meter donde yo les diga", concluyó el locutor.