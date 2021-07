Nuevo drama en 'Sálvame'. Si el fichaje de Rocío Carrasco enfrentaba a los colaboradores del programa en dos bandos, tras el Polideluxe la tensión entre ellos era más que evidente. La tarde del 14 de julio, María Patiño y Laura Fa protagonizaban una monumental bronca en directo por algunas afirmaciones que la presentadora de 'Socialité' hizo sobre Carrasco.

Laura Fa y María Patiño en 'Sálvame'

Laura Fa le dedicaba a su compañera una entrada en su blog, aludiendo a las declaraciones de Patiño sobre la hija de Rocío Jurado. "Esta causa es agotadora. Ayer viendo 'Sálvame', Patiño solo hacía sino repetir que no es cierto que Rocío Carrasco haya estado 20 años callada. ¿No ves que es una manera figurada de hablar? (...) ¿Qué hubieras querido, querida, que estuviera en el más absoluto de los silencios?".

Estas palabras ofendieron a la presentadora de 'Socialité', quien se sintió "profundamente ofendida", y no dudó en responderle en directo. "Me parece un artículo tramposo. Si hablamos de violencia de género, estoy del lado de Rocío (...). Que a mí me lleves la contraria me da igual, pero que te pongas como mujer por encima de mí... A mí lecciones, ninguna".

Laura Fa se derrumba en directo

La catalana se mostró muy enfadada ante el discurso de Patiño y le acusó de ser "injusta". "Lo que queréis es gente callada y por debajo", añadía. Pocos segundos después, la colaboradora abandonaba el plató entre lágrimas y Jorge Javier iba tras ella. "Sí, creo que en 'Sálvame' soy una secundaria, pero no tengo problema, cada uno tiene su papel y no pasa nada. En las películas hay el actor principal, el secundario y el de relleno, yo no tengo ningún problema".

María Patiño, atenta a Laura Fa y Jorge Javier Vázquez

Además, la periodista aprovechaba para sincerarse sobre su relación con Patiño. "Es que no se me escucha. Trato de traer un poco de perspectiva de género al plató, de feminismo, pero no me escucha. Ella tiene muchas cosas machistas en su discurso, pero como lo tenemos todos, y lo peor es que no me escucha cuando quiero explicarle algo", se quejaba.

Patiño estallaba ante estas acusaciones: "¡Es una mentirosa! No dice la verdad. Si hay alguien que ha apoyado a Laura desde que ha llegado a este programa he sido yo. Si no se me da reconocimiento, lo digo yo. A mí que me lleven la contraria va en mi sueldo. Que argumenten en mi contra, va en mi sueldo. Siento muchísimo no haber tenido la formación necesaria para ver desde el principio lo que Rocío denunciaba. Lo siento. He puesto todo de mi parte y lo he reconocido, pero no entiendo esto", se ha quejado, muy enfadada. Una nueva guerra televisiva entre colaboradores que no ha hecho más que empezar.