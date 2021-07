Durante el mediodía del 4 de julio, el equipo de 'Socialité' dedicaba parte de su programa a desvelar los nombres de varios actores y famosos que habrían pecado de "gorrones". Según varias fuentes, estas celebridades habrían pedido a marcas (o pedido, directamente) que les enviasen sus productos de forma gratuita a cambio de promocionarlos en redes para, finalmente, nunca realizarse esta promoción.

María Patiño, acusada de gorrona en 'Socialité'

Nombres como los de Sofía Suescun o José Antonio Avilés salían rápidamente a la palestra. "Me llamó un día diciendo que era de la tele, que por favor le mandase una chaqueta, que tenía muchísima prisa porque tenía un evento", decía una fuente sobre este último. "No me hizo la colaboración, después le pedí yo parte de lo que era la prenda, que es lo que acordé con él, y en ningún momento me la pagó".

La sorpresa llegaba cuando el equipo desvelaba que una de esas "gorronas" sería la propia presentadora del espacio: María Patiño. Una madre y una hija que tenían una pequeña empresa de prendas de croché. "Dicen que te mandaron un top y un poncho, que te contactaron por redes sociales y tú les contestaste que intentarías ponértelos en el programa, pero nunca lo hiciste", decía la redactora del programa. "Me parece que es de tener un poco de cara", decía una de las dos dueñas de la empresa en una grabación. "Se aprovechó de nosotras, nos dijo que todo bien, y luego no lo sacó ni nada. Entiendo que no era una colaboración pagada, pero si te comprometes...".

Sin comentarios por parte de Patiño

Tras las declaraciones de la joven, María Patiño guardaba silencio, pese a las preguntas de su compañera de redacción. "Ahora te doy la palabra a ti, contesta tú, María", decía la reportera. "No, no voy a decir nada", contestaba la presentadora. "Pero bueno, mira, ahora mismo estáis viendo el trabajo excepcional del poncho y del top, ¿no?", decía, girándose hacia la pantalla con las imágenes de los mencionados productos. "¿Te comprometes a ponértelo el sábado que viene?", preguntaba su compañera. "El sábado que viene no sé qué haré con mi vida", zanjaba Patiño.