Vaya chasco se ha llevado María Patiño. La tarde del jueves 5 de agosto no ha sido de las mejores para la colaboradora de 'Sálvame', que se ha sometido al famoso test de coeficiente intelectual que el programa de Mediaset lleva realizando a sus colaboradores desde 2012. La gallega llevaba doce años negándose a realizar la prueba, sin embargo, sus peores presagios estaban cerca.

María Patiño y Kiko Jiménez en 'Sálvame'

La presentadora de 'Socialité' se mostró muy nerviosa tras someterse al test de inteligencia y explicaba que nada había salido como ella esperaba. "Siempre me ha pasado, yo soy muy exigente, estaba nerviosa y no lo he hecho bien. Espero que este resultado no afecta a mi futuro", confesaba a sus compañeros de programa.

Sin embargo, antes de conocer el resultado del test, Ana Isabel, la responsable de explicar su evaluación, entró en plató para aclarar qué había sucedido. "María tiene un nivel de autoexigencia tremendo. Ponerla en condiciones donde ella perciba que hay cierta competitividad, le genera cierta ansiedad. Cae en anticipar un mal resultado, lo que ha generado una profecía autocumplida. Tú piensas que te va a salir mal, por lo tanto, te pones muy nerviosa y lo haces peor de lo que lo podrías haber hecho".

María Patiño, última en el ranking

La tertuliana se llevaba un varapalo en directo tras conocer que su coeficiente es de 101, el peor resultado de la historia de 'Sálvame'. "Hasta que no mejore, no me pongo delante de las cámaras", confesaba la periodista visiblemente abatida. Además, al verla desconsolada, el programa le ha comunicado que tras la vuelta de vacaciones le repetirán la prueba de inteligencia. ¡Ánimo, María!

Alba Carrillo se burla del resultado de María

Alba Carrillo ha aprovechado para enviarle un mensaje a María Patiño tras conocer el resultado del test de inteligencia. La modelo, que se encontraba en las cocinas preparando el menú para 'La última cena', se mostraba incrédula ante la puntuación obtenida por su compañera :"¿Esta señora es más lista que la media? Me ha sorprendido, la verdad", comentaba entre risas.

Lucía Pariente y Alba Carrillo en 'La última cena'

La enemistad entre ambas surgió a raíz de que la presentadora de 'Socialité' criticase a Carrillo por unas desafortunadas palabras con los reporteros del corazón. "Hasta que no me pida perdón, la que tiene que mirar por encima del hombro soy yo, bueno ya la miro por encima del hombro, vaya". Y añadía: "Considero que va de lista".