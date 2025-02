Por Beatriz Prieto | |

Fernando Tejero fue el invitado de 'La revuelta' del lunes 24 de febrero cuando, además de firmar la paz con David Broncano por calificarlo años atrás como su "peor invitado", el actor tuvo ocasión de hablar de dos de sus papeles más populares para la mayor parte de España: Emilio y Fermín, de las series 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', respectivamente.

Fernando Tejero y David Broncano en 'La revuelta'

A la hora de promocionar su obra de teatro, Tejero mencionó el hecho de que había vuelto a la televisión para financiar su pasión por ese arte, momento en el que Broncano mencionó 'La que se avecina'., apuntó el actor, sobre una marcha que ya anunció a principios de mes. El cordobés confesó que "yo ya tenía pensado irme hacía varias temporadas, porque me canso de repetir siempre lo mismo", aunquey uno siente cuándo tiene que cerrarlas".

"Ten en cuenta que los dos personajes que he hecho en televisión han sido súper mediáticos. Durante unos años fui Emilio, ya la gente me conoce por mi nombre, y luego Fermín", declaró Tejero, cuando Broncano subrayó la pasión de la gente por los personajes de series populares. El actor reconoció no haber visto "las tres últimas temporadas" de 'La que se avecina, tras lo cual confesó el lado negativo de sus personajes: "También es eso, desgraciadamente el poder mediático que tiene la televisión no lo tiene el teatro, el cine... Yo he hecho 50 películas, tengo muchísimos premios, pero eso la mayoría de la gente no lo sabe". "Porque lo tapa todo Emilio y Fermín", apuntó Broncano, de forma acertada.

El origen de "Un poquito de por favor"

"Yo no me voy por prejuicios ni por nada. Yo estoy súper agradecido a los hermanos Caballero, a mis compañeros, pero son etapas y, cuando no me siento cómodo en un sitio, es porque se ha acabado", aseguró además Tejero. "Además, hay otras series de este estilo que no tienen frases de personaje que se repiten todo el rato", señaló Broncano, quien añadió que eso "te despersonaliza todavía más", algo que a su invitado "me pasó más con 'Aquí no hay quien viva'".

"El 'poquito de por favor' fue una frase que le oí a Carmen Ruiz en 'La catarsis del tomatazo' y la empecé a utilizar en mi vida", desveló el cordobés, quien llegó a utilizarla en el rodaje de "Días de fútbol", "lo que pasa es que la cortaron el plano". "Entonces yo la dije cuando empecé en la serie, me la escuchó Alberto Caballero y se la adjudicó a Emilio. Me dijeron que la registrase porque la iba a decir todo el mundo y así fue", compartió Tejero quien, por desgracia, no había hecho caso del consejo.