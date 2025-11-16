Por Julia Almazán Romero | |

La última emisión de 'La ruleta de la suerte noche' pasará a la historia por obra y gracia de Fernando, un concursante sevillano que vivió una auténtica montaña rusa y terminó escribiendo su nombre en el récord del programa. Lo que arrancó como una noche trágica, perdiendo casi 20.000 euros hasta en dos ocasiones, acabó convirtiéndose en una de las acciones más impresionantes que se recuerdan en la edición del concurso de Antena 3 en esta franja.

La noche del sevillano comenzó con una increíble jugada: cayó en los 5.000 euros en su primera tirada y sumó 20.000 euros de golpe tras acertar su primera consonante. Sin embargo, la euforia duró poco. "Espera, para un poco, disfruta", le pedía Jorge Fernández ante su ritmo frenético, justo antes de que Fernando decidiera arriesgar y perdiera los 18.800 euros que llevaba acumulados al caer en quiebra.

Fernando concursante de 'La ruleta de la suerte noche'

Lejos de venirse abajo, continuó jugando "con miedo pero sin freno", como él mismo admitía, hasta plantarse en el 'Panel con bote' con 12.825 euros. Y ahí llegó el giro de guion, pues cayó en el bote y añadió 23.300 euros directos a su marcador, cerrando el panel con 36.400 euros que se tenía que añadir a lo ya acumulado. El premio no paraba de subir y la emoción y los nervios del concursante eran palpables.

Jorge Fernández junto a Fernando en 'La ruleta de la suerte noche'

Una noche histórica también en audiencias

En la gran final,, una cifra insólita en la edición nocturna del concurso. El panel final, "Pijama, bata y albornoz", no se lo puso fácil, pero el concursante logró resolverlo. El sobre que eligió escondía 20.000 euros más,, pulverizando cualquier registro previo. De esta manera, superaba así con holgura el récord de la semana pasada que alcanzaba los 39.350 euros.

El fenómeno Fernando contagió a la audiencia ya que la entrega de 'La ruleta de la suerte noche' del sábado 15 de noviembre alcanzó el mejor dato de su historia en prime time, firmando un 11,8% de share y más de 1,2 millones de espectadores, subiendo un punto respecto a la semana anterior. El concurso de Jorge Fernández lideró con comodidad por encima de 'Voladura 76' en La 1 (10,3% y 1.092.000 espectadores) y por delante también de 'Bailando con las estrellas', que bajó hasta un 10,5% con 828.000 espectadores.