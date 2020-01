Fiama, protagonista de una sorprendente caída a la piscina en 'La isla de las tentaciones'

La noche del jueves 16 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que las chicas descubrieron lo que habían hecho sus respectivas parejas durante su estancia en la isla. Un momento tras el cual algunas de ellas optaron por soltarse algo más, entre ellas Fani Carbajo y Adelina Seres, quienes decidieron quitarse la ropa para lanzarse juntas a la piscina en ropa interior. Un episodio por el que Fiama Rodríguez acabó también en el agua, aunque de forma involuntaria.

Fiama después de caer a la piscina en 'La isla de las tentaciones'

Animadas por la música y la fiesta, Fani animó a Adelina a tirarse a la piscina en ropa interior para sorpresa de los solteros y de sus compañeras. "Me he dejado llevar muchísimo. Me he pegado a Fani y lo hemos dado todo", confesó Seres ante las cámaras. Una iniciativa en la que algunos apostaron porque ambas no tendrían "huevos" y a la que se unieron algunos de sus "pretendientes", arrojándose al agua con solo unos vaqueros.

"Yo estaba hablando con Óscar y veo a una sin ropa. Espectáculo", comentó Andrea Gasca, quien decidió no unirse a la fiesta en la piscina, al contrario que Fiama, quien corrió por el borde y, tras resbalarse, cayó de cabeza en el agua para sorpresa de todos los presentes. Un susto que acabó cuando uno de los solteros que estaba dentro la sacó de la piscina para sentarla en el bordillo, entre las risas de algunos de los presentes y que enseguida acabó convirtiéndose en objeto de memes en redes.

"Acompañadme en esta bonita historia"

Tras el susto inicial, la cuenta oficial del programa compartió el impactante momento, con la frase "acompañadme en esta bonita historia", consiguiendo superar los cinco mil "me gusta" en apenas un par de horas. Apenas tres segundos que muchos aprovecharon para retratar con humor algunos momentos de su vida. "Yo corriendo en busca del amor verdadero", compartió un tuitero, con el vídeo de la caída de Fiama, que también dio para bromear sobre el propio contenido del programa. "Fani cayéndose del pedestal", escribió una usuaria de la red social, ante el bajón que Christofer Guzmán había sufrido por la actitud de su pareja, Fani, con Rubén, incluso cuando desconocía aún el hecho de que ambos habían acabado besándose.

Yo en diciembre: el 2020 será mi año

Yo entrando en el 2020: #LaIslaDeLasTentaciones3 pic.twitter.com/Fj79lFWfg4 — ????????????????????????. (@SandraSoler98) 16 de enero de 2020