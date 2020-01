El inesperado beso entre Fani y Rubén mientras Christofer estaba de bajón en 'La isla de las tentaciones'

La noche del jueves 16 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en la que los participantes tuvieron una segunda cita con algunos de los solteros. Una ocasión en la que Fani Carbajo y Rubén se mostraron más cercanos que nunca, hasta que finalmente acabaron besándose en el sofá. Todo ello mientras Christofer Guzmán, pareja de la participante, trataba de olvidar lo que había visto en la ceremonia de la hoguera, sin demasiado éxito.

Christofer, hundido en 'La isla de las tentaciones' mientras Fani y Rubén se besan en su villa

"En todo momento la estoy respetando", aseguró Guzmán durante la fiesta en su villa, con sus compañeros, donde acabó desanimado e incluso derramó algunas lágrimas al pensar en su pareja. "Me estás inculcando cosas que están mal y, cuando me lo haces tú, duele", protestó el participante, charlando con sus compañeros como si lo hiciera con Fani. "Me da miedo que no me eche de menos, que tenga complicidad con otra persona", confesó Guzmán, que apostaba por que su pareja "no va a hacer nada aquí".

"No va a faltar nunca al respeto. Porque si no, no sabría con quien he estado durante siete años", añadió Christofer. Una apuesta arriesgada, dado el creciente acercamiento entre Fani y Rubén, quienes tuvieron una segunda cita. De hecho, el segundo se puso celoso ante un inesperado beso que la participante le plantó en los labios a Dayanel, otro de los solteros, algo que quedó en el olvido durante la fiesta nocturna. "A lo mejor una persona que tenías al lado no es la correcta", declaró Rubén durante una conversación con Fani, a quien confesó que "he conectado contigo".

"En la puta vida se lo he hecho"

La pareja se fue acercando poco a poco a lo largo de la noche hasta que, en un momento a solas, con ambos tumbados en un sofá, acabaron besándose. "He sentido palpitaciones en el nabo porque pensaba que estaba muerto", bromeó Rubén cuando se separaron por primera vez, despertando una carcajada en Fani. "Estoy un poco mareada, me da vergüenza. Parece que tengo quince años", confesó Carbajo, en un momento del que Fiama Rodríguez fue una sorprendida testigo. "¿Te has quedado a gusto?", le preguntó su compañera, ante lo que Fani respondió con un claro sí.

"Pues entonces no te rayes", la instó Rodríguez, quien compartió con el resto de las compañeras, junto a la protagonista, el "momento beso" a la mañana siguiente. "Me siento fatal por hacerle esto a Chris, pero es que me apetece hacerlo", reconoció Carbajo, mientras que Fiama apostó porque Fani "se está conociendo un poco más y eso me parece fenomenal". "Me siento muy rara. Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía", añadió Carbajo ante las cámaras, mientras que su pareja, desconocedor de lo ocurrido, confesaba que "me encantaría ver a la Fani que conozco desde hace siete años y quedarme más tranquilo". "Tengo la sensación de miedo, de angustia, de nervios. Me ha hecho algo que en la puta vida se lo he hecho", reconoció el participante, antes de señalar que "ver estas cosas te rompe".