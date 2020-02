La ficción en abierto a examen: Sonia Martínez da las claves del futuro de Atresmedia y Atresplayer Premium

La ficción española está cambiando, y lo está haciendo en todos los sentidos. Por un lado, el volumen de producción ha aumentado de una forma considerable con la llegada de las nuevas plataformas y con la expansión del negocio de los grupos de comunicación que ya estaban consolidados en nuestro país. Por otro, también se ha diversificado el tipo de ficción que se hace en España y paralelamente la forma de visionado está en constante proceso de cambio. Muchos creen que la ficción en emisión lineal ha muerto y es que a día de hoy son pocas las producciones que logran buenos datos en este tipo de emisión. Parece que el espectador está cambiando y prefiere ver cualquier tipo de serie cuándo y dónde quiere, sin necesidad de hacerlo en la emisión en prime time con publicidad.

Sonia Martínez

¿No hay futuro para las series en prime time? FormulaTV y otros medios han podido reflexionar de ello con Sonia Martínez, responsable de ficción de Atresmedia, y Daniel Écija, creador de 'La valla'. En un encuentro organizado con los medios de comunicación en la presentación de la ficción que Atresplayer Premium emite cada domingo y Antena 3 estrenará a lo largo de la primera mitad del año 2020, ambos han querido hacer balance del actual estado de la ficción española y han reflexionado con los cambios que está experimentando la industria a día de hoy. ¿Cómo podemos revertir la tendencia negativa que sufren muchos de los lanzamientos de ficción? ¿Por qué las series ya no funcionan tan bien como antes?¿Nos encontramos ante una crisis en las series españolas?

Nuevas formas de consumo de ficción

Sonia Martínez tiene claro que "es absurdo negar lo evidente. Sería algo poco inteligente", y por ello reconoce que claro que "hay una crisis de la ficción en abierto, que no en la televisión en abierto". La directiva tiene claro que "son dos cosas totalmente distintas" y piensa que "probablemente sí tiene que ver con la llegada de las plataformas y el aprendizaje que hace el espectador a la hora de consumir de otra forma". De esta forma, Martínez cree que, mientras antes "se imponían las citas" ahora "cada uno tiene su agenda personal de citas con la ficción". Pese a eso, la directiva tiene muy claro que "todavía hay manera de que el espectador vuelva a la ficción en abierto (...) probablemente sea de otra manera (...) tendremos que hacer propuestas diferentes, más que tengan que ver con lo colectivo (...) porque el consumo de ficción se está convirtiendo en un consumo individual y personal".

Daniel Écija

"La ficción es la literatura del siglo XXI"

La responsable de ficción de Atresmedia cree que ahora el espectador es el que se organiza su agenda de visionado, que incluso puede ser distinto al que tiene su pareja: "Si vives con tu pareja y hay veces que no coincidís, tú puedes ver algo en tu ordenador y la otra persona en la tablet o en el televisor". Martínez compara esta forma de hacer ficción con la literatura: "Tú antes te ibas a la cama, te metías con un libro y leías de forma individual. Ahora la gente se mete con una tablet a la cama a ver series (...) la ficción se ha convertido en la literatura del siglo XXI de alguna forma y eso sí es una pena porque la gente está dejando de leer". Esta tiene claro que "tenemos que ser capaces de las series se puedan disfrutar desde lo colectivo (...) y ahí tienen que ver mucho los géneros o el tipo de propuestas". Es un trabajo que lleva mucho tiempo y por ello Sonia Martínez deja claro que "no es algo que va a ser para mañana porque en ficción siempre se trabaja a largo plazo, pero tenemos un reto maravilloso".

La estrategia con Atresplayer Premium

Esto no significa, en absoluto, hacer series más comerciales, significa crear ficción que inciten a los espectadores a "querer compartir el visionado con alguien (...) creando la necesidad al público de vivir en directo el episodio, de comentarlo y disfrutarlo con alguien (...) porque te alimenta el espíritu (...) pero para conseguirlo hace falta aprendizaje, ensayo-error y fracaso-éxito". Es un tipo de ficción que se complementa con la apuesta de estreno de ficción en plataforma, como hace Atresmedia en Atresplayer Premium, tal y como la propia Sonia Martínez explica. Y es que es innegable la gran apuesta del grupo por este tipo de contenidos en su plataforma de pago. "No puedes quedarte al margen del negocio por dónde va (...) tienes que hacer la apuesta y nosotros hemos hecho una apuesta clara a la ficción porque era nuestra, era nuestra bandera como grupo y no queríamos dejar de estar ahí (...) con Atresplayer Premium lo que se ha hecho es querer seguir con la ficción como buque insignia".

'La valla'

Y para hacer esta puesta y triunfar, hay que crear y lanzar nuevas producciones y es precisamente lo que se ha hecho con 'La valla', una serie que nace después de años de trabajo de Good Mood y Atresmedia. Pese a definirse como una distopía que nos sitúa en la España del año 2055, esta termina contando con una trama no tan alejada de lo que sucede a día de hoy en nuestro país y lo hace desde un punto de vista humano, emocional, personal e intimista, y es que tal y como reflexiona Écija, parte del éxito de la ficción en nuestro es justamente eso, la emoción. Y sí, así llegó 'La valla' a ser lo que es a día de hoy.

Algo fundamental: los sentimientos

"Nos sentamos Sonia y yo y empezamos a hablar (...) ella tiene una mirada táctica y estratégica. Sabe por dónde quiere ir, y juntos hablamos de cómo quería que estuviese Antena 3 un año y medio después en cuanto a ficción se refiere", explica, antes de contar que pese a ello, lo importante terminó siendo lo más emocional de la producción. "A partir de ahí empezamos a plantear cosas, a intentar crear algo que te salga de las entrañas (...) porque la táctica y la estrategia están muy bien y son necesarias pero luego tienes que sentir, vivirlo y tener esa vocación de querer hacer un viaje con el espectador". Sobre ello también incide Martínez, quien destaca que lo importante termina siendo que para el espectador, "la serie te diga algo (...) que viendo el capítulo sí te diga algo. Que sea bueno o malo, pero que no os deje indiferentes ya que la indiferencia es lo peor y sí, 'La valla' cala por muchas cosas". La directiva cree que esta serie acaba traspasando al espectador "por el entorno, por la empatía que se genera al ver las cosas que suceden y por estar hecha desde la emoción (...) porque no intentamos hacer ningún tipo de análisis político".

'La valla'

¿Y ahora qué?

Emocionar, no dejar indiferente y dar un paso adelante. Esas son algunas de las claves de la estrategia de ficción liderada en Atresmedia por Sonia Martínez, quien tiene muy claro que el futuro de la emisión de series en lineal tiene que pasar por conseguir crear esa cita con espectador, esa necesidad de unirse frente al televisor para disfrutar de la experiencia. Porque los hábitos han cambiado, la forma de producción también pero el éxito de la ficción nacional sigue ahí. A muchas plataformas de streaming les gustaría reunir el mismo número de espectadores que una serie de Antena 3 o Telecinco puede tener sumando el público de lineal, plataforma, diferido y web. ¿El reto ahora? Conseguir que el espectador vuelva a engancharse a la emisión en prime time, volver a enamorarlo como se consigue con los espacios de entretenimiento.