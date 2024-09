Por Alejandro Burrueco Marín |

El éxito de 'La revuelta' no libra al programa presentado por David Broncano de polémicas, ya que la sección de Valeria Ros no ha pasado desapercibida en las redes sociales. La colaboradora no estuvo mucho tiempo en pantalla, porque como de costumbre la entrevista, que en este caso fue al cirujano Diego González Rivas, se alargó, pero fue suficiente para que los espectadores se ensañaran con ella.

Valeria Ros en 'La revuelta'

Estos mensajes de odio le llegaron a la propia humorista, que no tardó en responder a través de X: "". Tras este alarde de seguridad, la última clasificada de la pasada edición de ' Tu cara me suena ' no ha quedado conforme con su mensaje y se ha explicado mejor en una segunda publicación que acabó por borrar: "Es interesante ver el odio que genero.".

"Me asombra lo poco que me importa el 'hate' desmesurado porque lo único que tengo claro es que soy una tía bastante graciosa", se ha reafirmado Ros en la seguridad que tiene con lo que hace sobre el escenario. La cómica también ha aprovechado para desmentir su supuesto despido de 'Akelarre', el programa que presentaba en ETB, que muchos estaban recordando: "Por cierto, aprovecho para zanjar el tema de 'Akelarre'. Fui yo la que decidí irme porque no me compensaba currar tanto en Donosti viviendo en Madrid. Fue una experiencia brutal".

La cara del Grison con el papelón de Valeria Ros en #LaRevueltaTVE ???? pic.twitter.com/GORspCfblZ — ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????? (@e__VILLANUEVA) September 18, 2024

Lo único bueno de Valeria Ros hoy en @LaRevuelta_TVE es que al menos va a dar para meme con los carteles. pic.twitter.com/Wg7RDvewz9 — Kravenhart ???????? ???? (@kravenhart) September 18, 2024

Así estoy con el momento Valeria Ros #LaRevueltaTVE pic.twitter.com/5ZeSJBmUvJ — Adri Vélez (@ibuprofeno600mg) September 18, 2024

Valeria Ros nunca ha tenido gracia pero, a lo tonto y a lo bobo, lleva años viviendo del humor.

A mi me da la sensación que es buena tia pero es imposible que te saque una sonrisa — Sergio Parrondo (@adoroelarte1) September 18, 2024

Los mensajes de odio a Valeria Ros

"¿Ahora nos entendéis a los vascos cuando criticamos que le dieran un late night en prime time en ETB a Valeria Ros?", escribía un usuario hablando del formato vasco en el que participó Ros. "Lo de Valeria Ros ha sido patético, surrealista después de una entrevista y un invitado sublime", ha añadido otro usuario. No obstante, también ha habido comentarios en defensa de la colaboradora: "No sacas a alguien con tan poco tiempo, a improvisar, con Broncano de pie delante y con una cara de pan tremenda que dice: 'A ver si acabas ya'".