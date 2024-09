Por Beatriz Prieto |

El miércoles 18 de septiembre, 'La revuelta' arrancó como cada jornada desde su estreno con una pequeña interacción con el público presente en la grabación. Sin embargo, en esta ocasión, además de las bromas y risas con los presentes, David Broncano se topó con el inesperado cariño que manifestó una mujer de avanzada edad, que ya había podido disfrutar de 'La resistencia' hace casi un año, incluso cuando ni siquiera había sabido con antelación de qué iba.

David Broncano y Rosa en 'La revuelta'

, planteó Broncano, dirigiéndose a alguien que le dio una respuesta afirmativa. Las cámaras y focos enseguida se posaron sobre la mujer con la que estaba hablando el jienense, mientras este pedía si podían emitir una repetición de su entrada, en la que suele saludar a algunas de las personas que hay junto al pasillo. "¿Habéis hablado con ella?", preguntó Broncano que, al recibir una respuesta negativa,

No obstante, la espectadora no era una desconocida, como explicó Bezos, puesto que ya ocupó el lugar de honor entre el público en su anterior visita: "Rosa estuvo ya en la piscina de bolas". "En noviembre del año pasado", matizó la aludida, cuando Broncano apuntó erróneamente a que su visita fue "hace años". "Claro, pero es que eso, imagínate, era otra cadena y ya ni me acuerdo", bromeó el presentador. "¿Qué querías, que me sentase ahí contigo? ¿Por qué me agarrabas la mano?", preguntó Broncano, al que Rosa aclaró que "el apretón ha sido por darte las gracias".

"Fui muy feliz"

La espectadora procedió entonces a "explicar por qué": "La noche anterior a venir aquí, yo estaba muy triste, muy mal. Vine aquí y, como aquí mi adorado tormento, mi hijo, me dijo que tenía que participar, inútil de mí, que no sabía mucho, pues yo participé". "Había visto algún vídeo, pero no sabía de qué iba", recordó la mujer quien, gracias al programa, "aquel día fui muy feliz, me lo pasé muy bien y te doy las gracias". Ante dichas palabras, Broncano bajó del escenario para darle un abrazo a Rosa, quien también lo besó en la mejilla mientras reiteraba su agradecimiento una y otra vez.

Permitidme describir este momento como el EMOTIVO agradecimiento de una señora a Broncano. Sé que da rabia pero es que ha sido un poco eso.



El momento más tele pública hasta la fecha. Cada vez más cerca el sueño de Broncano de convertirse en Juan y Medio. pic.twitter.com/V2dDl5Hhdc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 18, 2024

"También represento a los mayores de 65 años y más", señaló la mujer, en referencia a la franja de edad que más se le escapa en las audiencias a 'La revuelta', donde han bromeado sobre ello prácticamente cada día. "Yo si quieres te traigo un autobús", se ofreció Rosa, con humor, ante lo que Broncano bromeó con que "hacemos lo que siempre he querido ser yo, que es ser Juan y Medio, por fin". "Pero lo hacemos un día de verdad, las traes aquí y lo hacemos todo para las compañeras de tu parroquia", aseguró el presentador, fuera de bromas.