Frank Cuesta confiesa que votará a VOX para "poner un poco de orden"

Frank Cuesta ha sido uno de los invitados en el canal del youtuber Roma Gallardo el pasado 31 de enero donde ha hecho notar su descontento con el panorama político español actual: "¿A quién cojones voto?, ¿a los mentirosos mafiosos del PP?, ¿a los de Ciudadanos para tirarlo (el voto)?, ¿a los del PSOE para que me mientan?, ¿a los otros para que me hagan follarme un muñeque?", comentaba Cuesta durante la entrevista.

Cuesta

El personaje televisivo compartía durante su charla por videoconferencia entre otras muchas cosas su posición política actual sin tapujos, como suele hacer. "España es maravillosa, que los políticos sean una mierda no la hace dejar de ser maravillosa", aclaraba antes de empezar a criticar a los políticos y al actual Gobierno. Cuesta piensa que no hay otra alternativa mejor actualmente para que se refleje un cambio sustancial en la política española, más allá del partido de Santiago Abascal, a quien quiere únicamente "para que ponga orden durante seis meses o un año o tres años".

A lo largo de la conversación el presentador ha criticado también la ley actual de memoria histórica: "Yo tenía cuatro años cuando murió Franco. Yo qué coño sé quién era Franco. Lo que me puedan contar mis padres: ¿que era un hijo puta? Pues venga, era un hijo puta. ¿Que era lo mejor? Pues venga, era lo mejor. Me da igual, es parte de la historia. Vamos a intentar sacar las cosas buenas, los pantanos, y lo otro no se repite".

En España no hay homofobia

Cuesta fue rotundo en sus comentarios acerca de la homofobia. "Cuando me dicen que España es homófoba yo te juro que flipo", dijo. "Yo sé lo que es la homofobia o ser homófobo. Lo que es homófobo es que vayas con tu hermano, te montes en un autobús y la gente se siente en otro lado porque saben que es maricón", relató. "¿Hoy dicen que hay homofobia? Mira, vete a tomar por culo. Habrá tarados, habrá imbéciles que les molesta que dos tíos o dos tías vayan de la mano. Habrá gente, pero viajar te abre mucho la mente. Tú no le puedes decir a un tío de un pueblo de 16 habitantes que no mire raro a un tío que va de la mano de otro, porque lo que ha vivido es una mujer con un hombre", concluyó Cuesta.