Frank Cuesta abandona la televisión y aclara su verdadera relación con DMAX

Uno de los presentadores que más polémica levanta en nuestro panorama televisivo es sin duda Frank Cuesta. Este ha estado en el ojo del huracán en infinidad de ocasiones, algo que parece querer cambiar y es que el aventurero ha decidido aparcar la televisión, al menos por ahora. Una decisión que tomó el pasado mes de septiembre y que ya comunicó en su día, pero de la que ha hablado largo y tendido ahora en un vídeo en Youtube. Este ha querido aclarar cuál es su relación real con DMAX, la cadena temática en la que se han emitido sus formatos en televisión desde que dejase Mediaset España, después de que se haya afirmado que su salida de la pequeña pantalla se debe a esta posible mala relación con la cadena en la que trabaja.

Muchos creen que DMAX ya no quiere seguir contando con él y por ello el aventurero ha dejado los medios, algo que este ha negado tajantemente. "Cuando yo salté de una cadena generalista en la que hacía 'Frank de la jungla' a hacer 'Wild Frank', pasé de hacer un programa que se veía en España a otro que se ha visto en 140 países", ha empezando contando, para después reseñar que la audiencia total de su espacio supera las 500 millones de visitas. Una cifra que surge de la suma de los 240 millones de espectadores que el formato tendría en todo el planeta, además de la audiencia conseguida en el canal de Youtube de Discovery (120) y la de su propio canal de Youtube (140 millones). Cuesta tiene claro que con estas cifras, es imposible que nadie se haya cansado de él.

"Me da igual que DMAX pierda la confianza porque yo no trabajo para ellos. DMAX es la filial de Disvovery en España y yo firmo contratos con Discovery Internacional", aclara este, explicando que precisamente con Discovery "mi relación es excelente". Entonces, ¿por qué no va a tener un nuevo formato en la cadena? Cuesta aclara que ha llegado a un pacto con la compañía para realizar un parón en su carrera profesional. "Tengo la familia, los refugios (...) y Yuyee va a salir muy pronto de la cárcel (....) no voy a firmar más porque estoy cansado", cuenta, dejando claro que lo que quiere hacer ahora es aparcar los medios de televisión para centrarse de forma completa en su familia y en los refugios de los que es responsable aunque eso sí, todavía resta un programa que ha grabado por emitir.

Sobre su relación con Mediaset España

DMAX en España y Discovery internacionalmente emitirán muy pronto lo último que este ha estado grabando hasta ahora. Después, Cuesta descansará aunque no se cierra a terminar volviendo a la cadena. "Si vuelvo en un futuro, grabaré con Discovery, porque se han portado muy bien conmigo", afirma este, quien además confiesa que ya ha rechazado tres ofertas de televisión distintas. "No las voy a coger", sentencia al respecto. Finalmente, este no duda en mojarse además sobre su polémica salida de Mediaset España, grupo de comunicación del que tampoco habla tan mal como muchos podrían pensar. "No voy a decir que se portaran mal conmigo (...) pero tuve la oportunidad de ir a un sitio (...) con el que llegaba más gente", cuenta, añadiendo después: "En Mediaset hay cierto puteo (...) es de locos porque un día dicen que lo que hago es falso y después, lo ponen en tres de sus canales después".