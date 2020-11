Frank Cuesta amenaza al supuesto culpable del encarcelamiento de Yuyee: "Me comeré el hígado de tu hijo"

Frank Cuesta ha concedido una extensa entrevista al que en el pasado fue uno de sus grandes enemigos, el youtuber Jordi Wild, para su canal The Wild Project. Como no podía ser de otra manera, uno de los temas estrella de la conversación ha sido el caso Yuyee, la exmujer y madre de los hijos del que fuera presentador de 'Frank de la jungla', que sigue encarcelada en Tailandia por haber sido pillada con menos de un gramo de cocaína.

Frank Cuesta durante su entrevista con Jordi Wild

Cuesta ha vuelto a defender que el arresto y la condena de la excantante tailandesa fue una manera de "joderle" a él haciendo daño a sus hijos y ha ido un paso más allá, insinuando que hay una persona que está detrás del caso Yuyee. El extenista ha explicado que cuando descubrió la identidad de esta persona, le amenazó públicamente delante de varias personas.

"Mis hijos están sufriendo. Yo voy a matar al hijo de este. Voy a invertir el dinero que sea, voy a contratar a 10 personas para que no fallen", era el discurso que Cuesta repetía a sus allegados, hasta que le llegó una llamada: la de la persona que estaría detrás del caso Yuyee, pidiéndole que se reunieran en Dubái. "Hablamos y me dijo: '¿Qué necesitas?'. Le dije que a la madre de mis hijos fuera [de la cárcel] y me dijo que eso no lo podía hacer. Entonces le dije que mi familia estuviera cubierta al 100% y me dijo que vale. Me preguntó si estábamos en paz y le dije que sí", ha explicado Cuesta.

Sigue guardando rencor

Pese a haber admitido que "está en paz" con esta persona, Cuesta ha explicado que "puede olvidar, pero no perdonar". "Si yo algún día tengo la oportunidad, me comeré el hígado del hijo de ese tipo. Pero no voy a tener la oportunidad, obviamente", ha afirmado el aventurero, dejando a Jordi Wild muy sorprendido por la dureza de sus palabras.