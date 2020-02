10 frases memorables de Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

El 24 de febrero del año 1967 nacía Fernando Tejero, un actor andaluz que decidió dejar atrás su tierra y su trabajo en la pescadería familiar para trasladarse a la capital madrileña y probar suerte en el mundo de la interpretación. Sus primeros papeles irían de la mano del teatro y el cine, donde acogió algunos papeles secundarios. La fama le llegaría unos años más tarde, con el estreno en Antena 3 de 'Aquí no hay quien viva', la serie de los hermanos Laura y Alberto Caballero que desde 2003 a 2006 formó parte de la parrilla de la cadena logrando grandes éxitos de audiencias y convirtiéndose en una de las series más exitosas de la historia de la televisión en nuestro país.

El de, y el personaje que sirvió al actor para alcanzar un gran éxito a nivel nacional. Un éxito que compartió en esos mismos años con " Días de fútbol ", la película de David Serrano en la que participó y con la que obtuvo el

Aunque en un primer momento se contó con él para interpretar a Paco (el del videoclub) en 'Aquí no hay quien viva', el equipo de la serie terminó por otorgarle el papel del portero, gracias al cual no solo obtuvo un protagonismo mayor, sino que nos regaló momentos de lo más divertidos que ya forman parte de la historia de nuestra televisión. En FormulaTV hacemos un repaso por algunas de las inolvidables frases con las que el personaje de Emilio Delgado nos conquistó.

1 "Un poquito de por favor"

Fernando Tejero interpreta a Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

Algo que caracteriza a 'Aquí no hay quien viva' es que sus personajes cuentan con frases y expresiones que repiten con frecuencia a lo largo de la serie. Así, tal y como Marisa (Mariví Bilbao) repetía con frecuencia "qué mona va esta chica siempre" en relación a Lucía (María Adánez), Emilio también tenía su frase estrella, que consistía en pedir "un poquito de por favor" a sus convecinos y amigos cada vez que estos tenían un comportamiento fuera de lugar, lo que ocurría con demasiada frecuencia. Este método de asignar a los personajes frases que de tanto repetir terminarían popularizándose en la sociedad española lo volvieron a adoptar más tarde los hermanos Caballero en 'La que se avecina'.

2 "¡Cipote!"

El personaje de Emilio, junto a Juan Cuesta y Paloma en 'Aquí no hay quien viva'

Aunque si una expresión repetía Emilio con frecuencia esa es "Cipote". ¿Alguien menciona una gran suma de dinero? "Cipote". ¿Que aparece Carlos (Diego Martín) con su nuevo descapotable? "Cipote, qué cabrón". El personaje interpretado por Fernando Tejero tenía un gran repertorio de chistes y comentarios graciosos que incluía en cada una de sus apariciones, novedades que se solapaban con estas expresiones que acompañaron al personaje de principio a fin. Porque en su evolución, el personaje nunca perdió la esencia que le distinguía del resto.

3 "La ira lleva al odio, el odio al lado oscuro y en el lado oscuro lo cojo y lo reviento"

Emilio, de 'Aquí no hay quien viva', hablando solo en el rellano

Una de las luchas de Emilio era contener la rabia que, bien le provocaban los vecinos, o un nuevo desencuentro amoroso con Belén (Malena Alterio). Por eso, cuando no pegaba una patada a cualquier objeto que tenía a mano como el cubo de la basura, el personaje se escudaba en el ejercicio mental. Como cuando tuvo que hacer frente a la relación entre Belén (su empareja) y Carlos. Al ver aparecer a este en el rellano, Emilio se dijo para sí: "La ira lleva al odio, el odio al lado oscuro y en el lado oscuro lo cojo y lo reviento", una enseñanza de Star Wars un poco transformada.

4 "Un poquito de caridad cristiana"

Emilio en el rellano junto a Juan, Josemi y Vicenta

Es un derivado del "un poquito de por favor" solo que, a diferencia de este, el "un poquito de caridad cristiana" era más utilizado por Emilio cuando se trataba de un asunto económico. A lo largo de las cinco temporadas que tiene la serie, el personaje de Fernando Tejero compartió la portería (un lugar no habitable) con su padre, a excepción de la temporada que vivió con Belén en el piso de alquiler. Además de su bajo sueldo, en la serie se menciona que este estuvo trabajando sin contrato durante cerca de 10 años, y solo cuando los vecinos se vieron entre la espada y la pared, le redactaron uno. Así y todo, la situación económica de Emilio siguió sin ser para tirar cohetes.

5 "Apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar me levantan la mano y para insultar también me la levantan"

Emilio durante una junta en 'Aquí no hay quien viva'

Esta era una frase que el portero, sentado al lado del presidente en cuestión, repetía antes de cada junta con la intención de dar comienzo a esta. Unas normas ante las cuales los vecinos hacían oídos sordos con frecuencia, de modo que fue derivando a "para hablar me levantan la mano y lo de insultar ya no lo digo más porque nadie me hace ni puto caso". Esta frase fue utilizada por los creadores de la serie en el capítulo 100 de 'La que se avecina', como un guiño a la ficción en la que nació esta idea de comunidad de vecinos.

6 "Me voy a cagar en todo lo cagable"

Fernando Tejero como Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

La presión de los vecinos era algo ante lo que Emilio tenía que lidiar en cada episodio, pues si bien no le utilizaban para realizar mudanzas o arreglar cualquier avería en alguna de las viviendas, estaba inmerso en cualquiera de las tramas, bien como portero o a nivel personal. Por eso no es de extrañar que de un momento a otro el personaje espetara un "me voy a cagar en todo lo cagable". Y es que en cuanto a temas del corazón, varios son los fracasos amorosos que acumula el personaje de Fernando Tejero. A los vaivenes con Belén se suma una boda frustrada con la cartera Rocío y una relación llena de infidelidades con Carmen. Todas ellas con un punto denominador común: la propia Belén.

7 "Mala, que eres mala. ¡Bicho!"

Emilio y Belén en 'Aquí no hay quien viva'

Este relación con Belén, no obstante, dio algún que otro escarmiento a Emilio, y es que era una relación de continuas subidas y bajadas, una carrera de obstáculos sin una meta fijada. A pesar de que las discusiones para la pareja eran muchas veces un preludio a terminar en la cama, otras se tiraban los trastos a la cabeza o simplemente hacían cualquier cosa por fastidiar al otro sin ningún fin. En más de una ocasión vimos a Emilio espetando un "eres mala" a Belén. "¡Bicho!", decía en otras ocasiones a la misma.

8 "Buenas tardes, soy don Emilio Delgado, voy a dar clase de lengua y tengo muy mala hostia"

Juan Cuesta y Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

A lo largo de la segunda temporada Emilio comenzó a salir con Rocío, la cartera, una chica que le hacía sentir inferior intelectualmente, por lo que este decidió formarse y comenzar a ir a la universidad para estudiar la carrera de magisterio. Su prueba de fuego llegó cuando Juan Cuesta montó una academia privada en el edificio y Emilio tuvo que ejercer de profesor. Un tanto inseguro, trató de dar la imagen de duro en su presentación: "Buenas tardes, soy don Emilio Delgado, voy a dar clase de lengua y tengo muy mala hostia". Aquí se daría cuenta el personaje de que la enseñanza no era lo suyo y más tarde terminaría abandonando la universidad.

9 "¿Te pelo un kiwi?"

Fernando Tejero y Eduargo Gómez como Emilio y Mariano en 'Aquí no hay quien viva'

Aunque Mariano metía constantemente en problemas a Emilio y entre ellos hubiera constantes rencillas, lo cierto es que siempre cuidaban el uno del otro. Uno de los gestos más recordados era la obsesión de Emilio por que su padre tomara kiwi por la mañana, preocupado por el tránsito de este. "Cómete el kiwi" o "¿te pelo un kiwi?" son algunas de las frases que este le decía a su padre, harto de esta fruta tropical. "Ni que fueras a comisión", le mencionó este en alguna ocasión.

10 "Yo soy el portero, un profesional de la información"

Eduardo Gómez y Fernando Tejero en un capítulo navideño de 'Aquí no hay quien viva'

Puede que el personaje de Emilio se quejara constantemente de su trabajo, de su sueldo o del trato que le daban los vecinos, que en la mayoría de las ocasiones no contaban con él para el reparto de beneficios. Pero lo cierto es que el personaje disfrutaba mucho de su profesión y del ambiente en el que trabajaba, donde contaba con el fiel apoyo de Juan Cuesta (José Luis Gil), de su tira y afloja con Belén y del consejo de sabios, formado por sus amigos, con los que se reunía frecuentemente en el videoclub.