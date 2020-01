15 parejas inolvidables de nuestras series de televisión

El amor, eso que no todos sabemos definir y que mueve el mundo, que viene y va, y a veces permanece, que te alimenta o te destruye. Algunos guionistas, al dotar de alma a sus personajes, también decidieron que tendrían la capacidad de enamorarse en su universo de ficción. Son numerosas las series en las que aparecen parejas y, la televisión, con su uso diario en casa, nos ha hecho partícipes de todas estas tramas que hablan de amor, libertad, crecimiento personal o ilusión y que de alguna manera acaban retratando alguna parte de nosotros mismos.

1 Belén y Emilio

Un relato bien construido a partir de una relación puede ser el origen de una, que, contada con pasión acabarálas mismas alegrías, miedos o inseguridades que los protagonistas viven. Algunas de estas historias sirven para entretenernos. Otraso en la sociedad, ayudando a entender todas las formas de amor posibles. Sea como sea, no podemos evitary acabamos sintiendo todo lo que les ocurre a estos personajes casi como si le ocurriese a alguien muy cercano al que tenemos mucho cariño.

Belén y Emilio en 'Aquí no hay quien viva'

Dicen que "los que se pelean se desean", y para ellos eso fue una gran verdad, dado que el punto de partida de la relación entre Belén y Emilio fueron las discusiones, que siempre terminaban entre las sábanas. La historia de los personajes a los que dieron vida Malena Alterio y Fernando Tejero es, en esencia, una historia de idas y venidas.

Aparte de tener una relación peculiar, eran una pareja divertida: les vimos comer sus primeras lentejas cuando se fueron a vivir juntos, disimulando mientras le decían a doña Concha que "Emilio solo había subido a arreglar un enchufe", les vimos perderse en el campo en lo que parecía ser una escapada romántica e incluso rodar su primera película porno. También pudimos ver su boda durante la serie, cuyo banquete se acabó celebrando en una hamburguesería, pidiendo en la ventanilla para coches, . En definitiva, les hemos visto convivir tanto a nivel vecinal como a nivel de pareja, con hilarantes tramas que giraban en torno a su relación.

2 Fer y David

Fer y David en 'Física o Química'

Fer y David, de 'Física o Química' se conocieron por mediación de Julio y por culpa de los videojuegos. David, que llevaba un tiempo sin ir a clase, invitó a Julio a jugar a su casa, pero este acabó en casa de Irene jugando con Violeta. En un día muy lluvioso, Fer acabó acudiendo a la cita a la que su amigo faltó, en la que David acabó cambiándose de ropa delante suya. Tras varias dudas sobre si sería posible o no mantener una relación con él, Fer acaba manteniendo conversaciones con él a través del chat virtual habilitado para los alumnos del instituto.

Poco a poco y después de una relación que fue fraguando poco a poco, tuvimos diferentes tramas, que fueron desde aquel apasionado beso en medio del incendio del Zurbarán, porque David decía que "si le pasaba algo a Fer, se moría" o su vida independiente en pareja hasta la muerte de Fer, que nunca terminó de abandonar del todo a David, pasando por cómo se fueron a vivir juntos.

3 Quimi y Valle

Quimi y Valle en 'Compañeros'

Quimi y Valle supuso una escenificación del chico malo y rebelde al que le gusta a la chica inteligente de la clase, que además tenía rasgos como un carácter muy fuerte y bastante descaro. En el Azcona vivieron una relación tan inestable que hizo sufrir a todos los adolescentes de la época. De la mano, tuvieron intensos paseos en moto que marcaron a toda una generación, fuimos testigos de su primer beso, sus primeros encuentros y de sus discusiones y reconciliaciones. Aunque Quimi mantuvo relaciones con varias chicas, Valle fue la única que le hizo sentir algo especial.

Así, con el paso del tiempo, se da cuenta de que el amor no consiste en ir de tipo duro, sino que lo más importante es demostrarle a Valle que la quiere. Además, este amor no solo se quedó en la pantalla, sino que la traspasó, dado que Eva Santolaria y Antonio Hortelano fueron pareja real durante algún tiempo.

4 Marcos y Eva

Marcos y Eva en 'Los Serrano'

Tras la boda de Diego (Antonio Resines) y Lucía (Belén Rueda), se cumplió aquello de que uno más uno eran siete, ya que cada uno contaba con sus respectivos hijos. Aunque al principio a los tres hermanos no les hacía mucha gracia convivir con dos chicas nuevas y desconocidas que serían una nueva parte de su familia, uno de ellos fue el primero en cambiar pronto de parecer cuando empezó a sentir mariposas en el estómago por una de las nuevas habitantes de su hogar.

Eva y Marcos, en 'Los Serrano', eran dos hermanos que se vieron viviendo bajo el mismo techo tras la boda de sus padres. Una historia de amor prohibido que acabó saliendo hacia delante con momentos excepcionalmente emotivos como la declaración en el fotomatón, acompañadas siempre por las canciones de Fran Perea a la guitarra, que no podía dejar de componer para "la chica de la habitación de al lado", los mensajes de declaración escritos en el vaho del espejo del baño o las quedadas a escondidas en el salón de casa.

5 Ana y Fernando

Ana y Fernando en 'Ana y los siete'

Ana era una chica huérfana que se ganaba la vida como podía, de corazón humilde y clase baja, criada en un internado, mientras que Fernando era jefe de un gran banco por herencia familiar, padre de una familia con siete niños. La historia de Ana y Fernando en 'Ana y los siete' estuvo marcada por la antagonista, Alexia, una mujer estirada y maniática de clase alta que intentaba a toda costa aprovecharse del dinero de Fernando como una verdadera arpía, ya que era su compañero de trabajo.

Por ello, la "showgirl", que pensaba que nunca podría ser la pareja del padre de la familia y trabajaba de día en la casa de la familia Hidalgo y por la noche en un club nocturno de streptease, tuvo incluso relaciones con David, su hermano argentino, de la que derivaron algunos capítulos en los que no se terminaba de tener clara la paternidad de Nico. La doble vida de la institutriz, ideada por la propia Ana Obregón, le jugó malas pasadas, pero incluso cuando Fernando acaba por accidente en el Chicago, el club en el que bailaba Ana, las cosas siguieron su curso porque parecían estar hechos el uno para el otro. El cariño de los siete niños también jugó un papel fundamental, puesto que tras haber perdido a su madre, los niños entendían que Ana podría ocupar ese lugar que ella había dejado.

6 Pepa y Avelino

Pepa y Avelino en 'Escenas de matrimonio'

Una maravillosa Marisa Porcel interpretó junto a Pepe Ruiz a este matrimonio, dejando claro que no es oro todo lo que reluce en el amor, por lo que algunas parejas icónicas como Pepa y Avelino, de 'Escenas de matrimonio' ayudan a entender cómo el amor se va transformando con el paso de los años a causa de los problemas diarios a través del humor. Lo mejor de esta pareja era la relación amor-odio que tenían, que se manifestaba en los disparatados diálogos que, en tono sarcástico, acompañaron numerosas noches entre carcajadas a espectadores que recordarán sus rostros para siempre.

Creación de José Luis Moreno, acabaron teniendo su propio espacio televisivo en Telecinco entre 2007 y 2009 tras aparecer repetidamente en espacios como 'Noche de fiesta', que nos permitieron conocerles profundamente en píldoras de pocos minutos. De ellos aprendimos a través de microhistorias y pequeños "sketches" que, aunque con el paso de tiempo podamos volvernos más cascarrabias, al final el amor siempre estará presente a pesar del desgaste de la convivencia.

7 Bernardo y Cañizares

Bernardo y Cañizares en 'Camera Café'

El amor puede surgir en cualquier sitio y, por qué no, en la oficina, durante los descansos del trabajo. Así, en 'Camera café' pudimos ver cómo Bernardo (César Sarachu) y Cañizares (Esperanza Pedreño) tonteaban, con verdadera alma de niños. Bernardo no era más que un cuarentón que trabajaba de contable y Cañizares era la secretaria de Victoria de la Vega, interpretada por una genial Ana Milán.

La inocencia y la ingenuidad formaban parte de la forma de ser de estos dos personajes que, por su forma de vestir y su comportamiento extravagante (Cañi siempre pedía un poleo menta en la máquina), solían recibir rechazo a la hora de relacionarse con los demás. La madre de Bernardo no aceptaba del todo la relación, dado que Bernardo seguía viviendo aún con ella pero, aun así, se dieron cuenta de que el uno podía ser la media naranja del otro, con unas técnicas de ligue que se alejan bastante de las de los adultos que hacían de su relación algo muy dulce y especial.

8 Esther y Maca

Esther y Maca en 'Hospital Central'

Una de las historias más emotivas fue la de Esther y Maca en 'Hospital Central', centrada en dos trabajadoras de hospital. Patricia Vico interpretó a Maca, una pediatra que acabó teniendo una relación con Esther, una enfermera de urgencias que jamás había estado antes con otra mujer. Una de las particularidades destacables de esta pareja es que Esther acaba entendiendo por qué aunque no ha encontrado al hombre adecuado, Maca sí puede ser la persona con la que compartir el resto de su vida. Aunque también existieron algunas infidelidades con Raúl o con Esther, al final, el amor triunfó.

Sin lugar a dudas, fue una de las relaciones homosexuales más naturales que se han visto nunca en nuestra pequeña pantalla, aclamada por la mayoría y aceptada por todos, de la que también pudimos ver una de las primeras bodas entre personas del mismo sexo tras la aprobación de la Ley del Matrimonio Homosexual, sin olvidar al hijo en común que tuvieron, llamado Pedro. Tras la destitución de Maca, varias temporadas después, esta decide confesarle a Esther que todavía la quiere y, tras ir a su casa, se encuentra que está conviviendo con otra chica. No obstante, Esther acaba dejándola y se reconcilian.

9 Bea y Don Álvaro

Bea y Don Álvaro en 'Yo soy Bea'

Si existe una producción televisiva por excelencia que hable acerca del amor, esa es 'Yo soy Betty, la fea', todo un alegato al valor personal en contra de la apariencia física. En la adaptación española, en la que participaron Ruth Núñez y Alejandro Tous, pudimos ver cómo Beatriz Pinzón, que acabó perdidamente enamorada de Don Álvaro en la redacción de Bulevar 21, acabó casándose con él tras su transformación.

Aunque en un primer momento el personaje de Don Álvaro pretendía utilizar la seducción para utilizar la inteligencia de Bea, acaba prendido de ella. En el medio de esta relación también se encontraba la antagonista, Cayetana de la Vega, interpretada por Mónica Estarreado, que cumplía todos los cánones de perfección física. Dicen que el roce hace el cariño y, así, lo que parecía un imposible para la pobre secretaria, se acabó materializando en una realidad de la que pudo disfrutar. 'Yo soy Bea', demostró que el amor no conoce barreras ni de apariencias, ya que con corrector dental o sin él, la belleza estaba en el interior.

10 Tokio y Río

Tokio y Río en 'La casa de papel'

El amor no entiende ni de escenarios ni de situaciones. El amor entre Tokio y Río, de 'La Casa de Papel', surgió durante la formación en un atraco y se vieron obligados a mantenerla en secreto. El emotivo momento en el que Río le entrega la chapa con su verdadero nombre para pedirle matrimonio ya ha quedado grabado en las retinas de espectadores nacionales e internacionales. Como la voz de Úrsula Corberó contaba durante los primeros momentos de la historia, acabó arruinando el atraco más grande del mundo al incumplir la primera orden del Profesor y atacar a los policías en un encarnizado disparo a las puertas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

De esa manera, Tokio se ve obligada a terminar su relación con Río (Miguel Herrán), lo que desemboca en consecuencias aún peores como el descubrimiento por parte de la policía debido a un descuido con los teléfonos móviles de los rehenes debido a los celos que siente Tokio hacia Alison, interpretada por María Pedraza. Y es que, en su caso, el amor no entiende de edad, además de que cada uno de ellos se empeña en entenderlo de forma diferente, aunque es imposible decir que aquí no se trata de una mecha explosiva que hace que todo salte por los aires.

11 Maca y Rizos

Maca y Rizos en 'Vis a vis'.

El personaje al que da vida Maggie Civantos, Macarena, no es más que una chica que acaba en la cárcel y se encuentra con un mundo hostil y totalmente desconocido para ella en el que acabará siendo víctima de numerosos problemas. Por otra parte, Berta Vázquez interpreta a Rizos, que es abiertamente lesbiana y tiene una personalidad radicalmente opuesta y no le tiene miedo a nada ni a nadie. Ese es el punto de comienzo de esta historia, ya que por todos es sabido que los polos opuestos se atraen.

Es precisamente ese afán de protección el que acaba encendiendo la llama del amor. El punto de inflexión de estos dos personajes de 'Vis a vis' es ese reto en el que Rizos dice a Maca "que no se atrevería a besarla", desatando una verdadera cadena de sentimientos. Y es que donde hubo fuego, siempre quedarán cenizas, porque en ningún momento Maca puede dejar de advertirle a Rizos de los peligros que pueden caer sobre ella, aun estando distanciadas y haber decidido no dirigirse la palabra.

12 Pancho y Bea

Pancho y Bea en 'Verano Azul'.

Durante la década de los ochenta, Antonio Mercero nos dejó esta producción en la que se podían encontrar adolescentes de varios perfiles. Entre ellos, Bea ocupaba el lugar de la chica guapa, mientras que Pancho es un chico maduro y trabajador que ayuda a sus tíos por circunstancias personales. Entre viajes en bici, visitas al barco de Chanquete y alguna que otra rebelación contra la tiranía paterna, también hubo hueco para que el amor fluyese entre algunos personajes.

Pancho y Bea, de 'Verano azul', tuvieron acercamientos en el que probablemente fuera el mejor verano de sus vidas. Aunque Javi también fue otro de los pretendientes de la hermana de Tito, Pancho fue el que tuvo detalles tan bonitos como recuperar la pulsera que se le cae al mar o el envío de botellas con mensajes de amor, incluso la de salvar al propio Javi y sacarlo de entre aquellas rocas. Se puede afirmar que aquel "que ni el viento la toque" fue toda una declaración de intenciones que se vio hecha realidad cuando el joven intentó recrear el sueño que tuvo Bea, en el que la salvaba de unos jinetes bandidos.

13 Cata y El Duque

Cata y el Duque en 'Sin tetas no hay paraíso'

Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca interpretaron a estos dos personajes que mantuvieron pegados a la pantalla a millones de españoles, demostrándoles que el amor a veces puede ser peligroso. Cata no era más que una chica de barrio, no muy convencida por culpa de su aspecto físico que vivía con su madre y su hermano mientras que, El Duque, en contraste, era el narcotraficante más importante del país. Dos personas en situaciones tan diferentes presentan una historia que acaba transformando a ambos en los protagonistas de un romance verdaderamente pasional a través de un proceso de cambios en su personalidad.

La chispa entre ellos en 'Sin tetas no hay paraíso' se desató en un entorno repleto de drogas y violencia, en el que una coincidencia que les unía en el pasado, (eran vecinos hasta que El Duque se mudó), acabó uniendo su futuro. Después de una orden de asesinato por parte de un peligroso traficante, Cata acabó huyendo de la fiesta de El Duque, tras lo que se produjo un beso del que era difícil definir las intenciones. Ese fue el punto de partida de esta serie, en la que incluida boda, fuimos testigos de cómo coquetear con esta peligrosidad al final acaba con la vida de la joven, como si no pudiese huir su propio destino.

14 Lucas y Sara

Lucas y Sara en 'Los hombres de Paco'

Una de las historias más tiernas fue la de Sara y Lucas, interpretados por Michelle Jenner y HHugo Silva en la exitosa serie de Antena 3 'Los hombres de Paco', en la que Sara, la hija de un policía nacional, siempre estuvo encaprichada de Lucas, un ayudante de policía que trabajaba con su padre, y no paró hasta conseguir su atención. Si algo caracterizó esta relación, fue que la joven siempre tuvo claro lo que quería y no dudaba en compartirlo con sinceridad, aunque aquello le trajera problemas con su familia: "Lucas, no quiero estar con ningún chaval de mi edad, yo sólo quiero estar contigo".

Fue una relación muy intensa, que jugaba con el aliciente de una chica dulce, con sentimientos complicados, algo frágil y el gran contraste que jugaba con un tipo duro como Lucas, con ese toque de elemento prohibido que tantos dolores de cabeza les dio a ambos. Gracias a esta relación pudimos escuchar algunas frases como: "Te regalaría una bola del mundo para jugar contigo a cerrar los ojos y hacerla girar y señalar los sitios donde podríamos ir juntos... ¿Sabes la cantidad de lugares donde podríamos ser felices tu y yo?". Con él contrajo matrimonio e incluso dio a luz a un hijo llamado Francisco, en honor a su padre.

15 Carlos y Karina

Carlos y Karina en 'Cuéntame cómo pasó'

No podemos olvidarnos de Carlos y Karina, los personajes a los que Ricardo Gómez y Elena Rivera han dado vida durante toda una vida, lo que les convierte en la pareja por excelencia que ha marcado la televisión española para siempre. Y es que desde que ella, siendo niña, aterrizó en San Genaro, ya se dieron los primeros síntomas de que había cierta química entre ellos, cuando al saludarla por primera vez ante el camión de mudanzas, Carlos se queda embobado, mirando a la nada.

No solo les hemos visto crecer, compartir pupitre, les hemos visto enamorarse, gestionar un bar, compartir piso, casarse o pasar por sus mejores y peores momentos, sino que les hemos visto madurar y crecer como personajes. Ellos no estaban convencidos de querer ser una pareja convencional y al final se ven obligados a marcharse a Nueva York para poder construir su vida acorde a las expectativas que se marcaron, porque seguir adelante a veces implica intentar sobrellevar las dificultades e intentar superarlas.