'Fresh Off the Boat' finalizará con su sexta temporada

ABC ha anunciado el fin de 'Fresh Off the Boat' tras seis temporadas. Con más de cien episodios a sus espaldas, la comedia protagonizada por Constance Wu y Randall Park finalizará el próximo 21 de febrero con un episodio doble que cerrará la historia de la familia Huang.

El reparto de 'Fresh Off the Boat'

"No podríamos estar más orgullosos de esta serie tan revolucionaria y del impacto que ha tenido en nuestro panorama cultural", afirma el presidente de ABC Entertainment, Karey Burke. "El éxito de 'Fresh Off the Boat' ha ayudado a allanar el camino para la inclusión en toda la industria. Nahnatchka Khan y su brillante equipo creativo han creado una serie inolvidable centrada en una familia asiático-estadounidense, algo que no se había hecho en dos décadas. El elenco, liderado por Randall Park y Constance Wu, es uno de los mejores y más divertidos de la televisión. Echaremos de menos a la familia Huang y estaremos eternamente agradecidos por las historias increíblemente sinceras que han contado en las últimas seis temporadas."

La decisión habría sido tomada por los productores de la serie por razones creativas, aunque es inevitable acordarse del polémico episodio protagonizado por Wu al anunciarse su última renovación el pasado mayo. La actriz expresó en sus redes sociales su malestar con la noticia, y aunque posteriormente intentó justificar su sorprendente reacción, el daño ya estaba hecho y muchos ya dieron la serie por sentenciada.

Una ficción pionera

Ambientada en los años 90, 'Fresh Off the Boat' se basó en las memorias del chef Eddie Huang y fue la primera comedia en abierto protagonizada por una familia asiático-estadounidense desde 'All-American Girl', la comedia de 1994 protagonizada Margaret Cho también emitida por ABC.

"Estoy muy orgulloso de la serie y de lo que hemos logrado en las últimas seis temporadas", confiesa Khan. "Gracias a todos en ABC y 20th Century Fox Television por hacer este viaje con nosotros. Realmente fue una experiencia especial y espero que sea para siempre un recordatorio de todas las historias que merecen ser contadas. Como dijo B.I.G.: 'Y si no lo sabes, ahora lo sabes'."

'Fresh Off the Boat' se convierte en la cuarta serie de ABC que finalizará durante la temporada 2019-2020, uniéndose a 'Modern Family', 'Agents of SHIELD' y 'How to Away With Murder'.