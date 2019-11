ABC prepara una secuela de 'Revenge'

ABC quiere añadir una pizca de venganza a su parrilla. Según informa Deadline, la cadena estaría trabajando en una secuela de 'Revenge', el drama de venganza protagonizado por Emily VanCamp y Madeleine Stowe, aunque en esta ocasión estarían planeando darle un giro latino a la historia.

Emily VanCamp, protagonista de 'Revenge'

El nuevo proyecto, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, tendrá un protagonista de origen latino. Proviene del productor original de la serie, Temple Hill, y de ABC Studios, y su guión correrá a cargo del creador de la serie, Mike Kelley, y Joe Fazzio ('How to Get Away With Murder').

La historia también tiene una conexión con su predecesora: el personaje central, una joven inmigrante latina, tendrá como guía a un personaje de la serie original que aún no se ha desvelado. La historia arrancará con la protagonista llegando a Malibú para derrotar a una dinastía farmacéutica tipo Sackler cuya codicia condujo al asesinato de su madre y la destrucción de su familia y provocó una epidemia mundial.

El drama original, todo un éxito en su debut en 2011, estuvo en antena durante cuatro temporadas. VanCamp interpretaba a Amanda Clarke, una joven que se muda a los Hamptons para vengarse de los Grayson, una familia rica que traicionó a su padre y a ella unos años atrás. Madeleine Stowe, Gabriel Mann y Nick Wechsler completaban su reparto principal.

En busca de nuevas franquicias

La presidenta de ABC Entertainment, Karey Burke, declaró hace unos meses que planeaban recuperar de algún modo algunas de las series que han definido la marca ABC. "Continuaremos apoyándonos en los dramas y comedias con personajes femeninos pero no huimos de los masculinos", aseguró la ejecutiva. "Eso no significa necesariamente que tengan protagonistas femeninas, sino que tengan algún punto de entrada para nuestra audiencia femenina, que es grande."

"Estoy buscando algunas ideas más disruptivas en términos de franquicias, tratando de recuperar las que creo que fueron algunas de los grandes series de ABC que definieron su marca, que lideraron narrativamente y eran más valientes en su construcción. Series como 'Perdidos', 'Mujeres desesperadas' y 'Scandal'. Y también, francamente, 'Black-ish' y 'Fresh Off the Boat'."