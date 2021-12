'Secret Story: Cuenta atrás' emitió en Telecinco su duodécima gala el martes 30 de noviembre, cita en la que Luca Onestini y Sandra Pica fueron salvados de la nominación, lo que dejaba un duelo final entre Cristina Porta y Miguel Frigenti. Antes de conocer la decisión de la audiencia, sin embargo, los dos concursantes que continuaron en la palestra protagonizaron un tenso encontronazo en la Sala de la Verdad, que propició que el manchego abandonara la estancia cuando Porta hizo referencia al bullying que sufrió en su infancia, después de descubrir las duras críticas que Frigenti había lanzado contra ella en el Cubo.

Miguel Frigenti y Cristina Porta se enfrentan en 'Secret Story'

"Si no considera que se le está prestando la atención que se merece, pone esa cara de oler mierda que la caracteriza cuando no se le baila el agua, y hay que ir detrás de ella", criticaba Frigenti, en la intimidad del Cubo, donde también aseguró no creerse nada de Porta, puesto que hacía todo "para victimizarse, para salirse con la suya". Asimismo, el manchego tachó a su compañera de "choni despiadada" y recalcó su necesidad de "trepar y, por hacerlo, pisa la cabeza de cualquiera". "Suscribo cada palabra. Lo de 'choni despiadada', al lado de todo lo que me ha dicho ella, es un halago. Me quedé corto", declaró Frigenti, en la Sala de la Verdad, tras concluir el recopilatorio. "Me ha dado pena que mi madre tenga que escuchar a una persona hablar así de mí", manifestó Porta, dando pie a una disputa entre ambos.

"Veo a una persona que tiene rabia, odio, manía, y no puedo entender que puedas sentir algo así tan rápido por alguien que te ha querido. ¿Luego se te llena la boca diciendo que tú lo has pasado mal de pequeño y ahora veo esto?", reprochó la catalana, haciendo saltar de inmediato a Frigenti, a quien Porta le recordó que "lo has dicho aquí y con lo que estás haciendo, te da igual lo que siente la gente". "Es muy sucio. Esto es un reality y ella no tiene que jugar con nada de mi vida pasada, menos con mi infancia", la acusó Frigenti. "Has dicho que te han hecho mucho daño y a ti te da igual hacer daño a mí y a mi familia", insistió Porta, momento en el que su compañero decidía abandonar la estancia, enfadado. Tras unos minutos de ausencia, el concursante regresó para defender que "no es que tenga rencor, yo analizo lo que veo en la casa e igual me mojo demasiado", al igual que "he descrito a la Cristina Porta que veo aquí dentro: injusta, totalitaria y dictadora".

La Sala de la Verdad más tensa que hemos vivido la están protagonizando Miguel Frigenti y Cristina Porta #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/bXlp5fhuKJ — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 30, 2021

"Es un ejercicio de victimismo"

Cristina Porta llora tras su disputa con Miguel Frigenti en 'Secret Story'

"No tienes derecho a meter nada de mi pasado ni de mi infancia, ambiciosa de mierda", le reprochó Frigenti, desatando una disputa aún más tensa entre los dos que obligó a intervenir a Sobera. "Procuremos, por muy enfadados que estemos, no sobrepasar la línea del insulto. Podemos ser lo más respetuosos y educados posibles", instó el presentador, momento en el que el manchego pidió disculpas "al público y al programa por como me he puesto, pero lo siento, no he podido evitarlo". Al concluir el encuentro, Porta reaparecía ante las cámaras, llorando: "intento darlo todo siempre. No soy la Cris que está definiendo, no solo por los insultos, sino porque la gente que ve el 24 horas u otros compañeros, no piensan lo mismo de mí".

"Nunca haría conscientemente daño a alguien, y menos a alguien a quien ves mal", añadía la catalana, quien cuestionó si "puedes dirigirte a mí sin insultar, sin maldad". Su llanto, no obstante, no logró conmover al manchego, convencido de que "para mí no es sincera. Para mí es un ejercicio de victimismo". "No vengo a hacer daño conscientemente a nadie. Vengo a opinar de lo que veo en esta casa y no callarme lo que pienso. Si eso duele y molesta, lo siento mucho. Yo también tengo sentimientos y familia, y a mí también se me ha faltado el respeto, a mi trabajo, y se me ha intentado humillar", defendió Frigenti, para después asegurar que "estos ejercicios de lágrimas en directo cada día me los creo menos". "Para mí, el límite más importante es no hablar de la vida anterior y, mucho menos, de un problema de la infancia de una persona para utilizarlo como arma dentro de un reality", añadía el concursante, antes de que el programa siguiera adelante.