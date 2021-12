El martes 30 de noviembre, 'Secret Story: Cuenta atrás' emitió su duodécima entrega en Telecinco, a cargo de Carlos Sobera, en la que la organización del programa optó por reunir por primera vez en plató a Adara Molinero y Gianmarco Onestini, cuyo cara a cara se convirtió en un duro cruce de reproches cargado de tensión, a raíz de su pasado como pareja.

Adara y Gianmarco Onestini discuten en 'Secret Story'

Onestini llegaba a plató poco después de que hubiera arrancado la gala, momento en el que el presentador quiso saber qué había sentido Molinero al verlo de nuevo tan cerca. "La verdad es que nada, porque tengo a un pedazo de tío esperándome en casa", confesaba la exconcursante, en referencia a Rodri Fuertes, con quien oficialmente retomó su relación al concluir su paso por el reality, cuando ambos compartieron un apasionado beso en plató. El presentador abordó entonces el hecho de que Molinero apostaba por que Luca Onestini "va a dejar tirada a Cristina cuando llegue el momento", tal y como "tú hiciste con ella". "Yo no quiero estar en el mismo bucle como está ella. Yo no me he ido", defendió el italiano, sobre su sonada ruptura con la ganadora de 'GH VIP 7'.

Onestini criticó entonces el hecho de que la madrileña fuera "a opinar sobre lo que hará mi hermano, cuando no lo sé yo, no lo saben mis padres y no lo sabe nadie". "Por lo tanto, que ella tenga sus opiniones, pero no son las correctas y, aún así, las respeto", manifestó el colaborador, tras lo cual añadió que "yo no hice nada, simplemente no quise jugar con mi dignidad, porque para mí es muy importante", en referencia a su ruptura con Molinero. "Dices que yo me fui y no es verdad. Tú te has ido con otro chico y es problema tuyo. La historia se cerró hace dos años y no la quiero volver a abrir", aclaró Onestini. "Yo no voy a entrar. Solo le voy a decir que cualquier mujer del mundo, le habría dejado por un hombre de verdad", lanzó entonces Molinero.

Los cuchillos vuelan en plató #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/fLXBomvLpe — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 30, 2021

"Ha venido muy enfadado"

El desencuentro entre ambos volvió a hacerse patente al ver una disputa entre Luca Onestini y Porta, por la que Molinero acusó al pequeño de los Onestini de no defender a su hermano "con tal de no perder el apoyo de las carpeteras". "Estoy cansado. Yo a mi hermano lo he defendido siempre, porque amo a mi familia, así que no vengas a hablar de cosas que no sabes", le recriminó el italiano, ante lo que la madrileña recalcó que "puedo opinar, para eso estamos aquí", iniciando una disputa tensa entre los dos.

"Ha venido muy enfadado hoy. Tranquilo", comentó Molinero, quien soltó una carcajada cuando su acompañante señaló que era "una lástima que te hayan echado dos veces". "Te recuerdo que, en tu último concurso, quedaste segundo, que eso jode más", lanzó la madrileña, al recordar su paso por 'Supervivientes'. Una mención por la que Onestini la acusó de estar "obsesionada conmigo, que esto lo sabemos todos", para después añadir que "habré quedado segundo, pero me llevé el apoyo de muchísima gente y, para mí, es un premio mucho mejor".