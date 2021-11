'Secret Story: La noche de los secretos' alcanzó su duodécima gala en la noche del domingo 28 de noviembre con Jordi González, en la que se abordaron los últimos días de convivencia de los concursantes. Entre las imágenes, se pudo ver cómo Luca Onestini y Cristina Porta terminaban compartiendo cama, sin ropa, después de que la catalana se librara de la expulsión.

Cristina y Luca se quitan la ropa bajo las sábanas en 'Secret Story'

"Si Cristina mañana se salva, Luca y Cristina tendrán que dormir completamente desnudos", prometía el italiano junto a su compañera, en el Cubo, un día antes de que el duelo entre Porta y Adara Molinero se resolviera con la expulsión definitiva de la madrileña. Al igual que la semana previa, en la que ambos estuvieron de ayuno un día entero después de que la catalana se librase de ser expulsada, ambos terminaron cumpliendo su palabra.

"¿Te vas a portar bien?", preguntó Porta, recibiendo un "sí" como respuesta por parte de Onestini, antes de que los dos se refugiaran bajo las sábanas de la cama que compartían. Así, ocultos de las cámaras, ambos fueron quitándose la ropa, entre risas, hasta quedar totalmente desnudos. "A mí se me ve todo", comentaba Porta, quien incluso señaló que "estoy con el culo al aire" antes de comenzar a compartir varios besos con el italiano. Sin embargo, las cosas no llegaron más allá entre ellos, puesto que los dos concursantes se limitaron a dormir juntos, sin ropa, sin que dieran un paso más allá. Un detalle del que, aparentemente, solo Luis Rollán fue consciente, puesto que el sevillano dormía en la cama junto a la suya.

Cuando te cambias de ropa dentro de la cama para no pasar frío #SecretNoche12 pic.twitter.com/4btyVwuaN2 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 28, 2021

Ya no hay más contención

"Es la única nominación en la que Luca ha sentido verdadero miedo a que me fuese", comentaba Porta, tras lo sucedido. La periodista apostaba entonces por que "a veces hace falta que una se ponga en situaciones de peligro para que surjan cosas", en referencia a los múltiples besos que habían compartido una noche antes de que la catalana pudiera ser expulsada. "Sin pensarlo, pasó porque tenía que pasar", defendía el italiano, mientras que Porta aseguraba haber sido consciente de que "los dos nos conteníamos", algo que, al parecer, ya había dejado de pasar los últimos días. "De todas las relaciones que he tenido en mi vida, esta ha sido la más única y especial", valoró la catalana, a quien le daba igual quién se creyera o no la relación, por la cual "estoy siendo una auténtica niña".