'Secret Story: Cuenta atrás' alcanzó su duodécima entrega el martes 20 de noviembre, de la mano de Carlos Sobera, con Miguel Frigenti, Cristina Porta, Luca Onestini y Sandra Pica como concursantes nominados de la semana. Por ello, el programa optó por llevar a cabo una doble salvación, con el fin de dejar un duelo de cara a la gala del jueves 2 de diciembre, suerte que corrieron tanto Onestini como Pica.

Los cuatro nominados de 'Secret Story' antes de conocer la salvación de Luca y Sandra

Dos días después de que Jordi González mostrara los porcentajes de votos por primera vez, el programa quiso recordar las cifras de entonces para hacer notar la gran diferencia con respecto a cómo se encontraban esa misma noche. Mientras que el domingo 28 de noviembre se situaban en un 61,6%, un 27,4%, un 10,5% y un 0,5%; esa misma noche, al comienzo de la cita, habían cambiado para situarse en un 38,4%, un 19,2%, un 42,1% y un 0,3%, lo que cambiaba el nombre del segundo candidato a la salvación con respecto a la anterior gala del reality.

Ya con la gala más avanzada, las cifras continuaron bailando, aunque de un modo más discreto, antes de que se diera a conocer al primer salvado de la noche: el primero subió 5,6 puntos; el segundo perdió 2,3 y, el tercero, 3,3. Fue entonces cuando se paralizaron las líneas para salvar de la nominación a Onestini, dueño del porcentaje más bajo, al que siguió Pica, lo que supuso todo un alivio para su pareja, Julen de la Guerra, después de que hubiera tomado la inesperada decisión de no intercambiar su puesto en la noche del jueves 25 de noviembre, para librarla de la nominación. Antes de la salvación de la catalana, el programa volvió a mostrar el reparto de votos, que dejaron a la concursante fuera de la lucha final por la salvación al contar con un 16,3% en su contra, mientras que sus dos compañeros se quedaron en la palestra con un 45% y un 38,7%.

Sandra Pica, la segunda salvada de esta noche #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/1kyblnC12j — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 1, 2021

En manos de la audiencia

"Lo que la audiencia decida estará bien. Al final, me quedo con el vaso medio lleno", declaró Frigenti, tras conocer que continuaba nominado, agradecido con "toda la gente que me dio la oportunidad de volver a esta casa". "He sido superfeliz, nada que ver con mi primer paso, por eso me he sentido un poco mal hoy, al volver a repetir mis errores de entonces", confesó el manchego. Por su parte, Porta aprovechó para manifestar su agradecimiento a la gente que le había "permitido estar aquí" durante tantas semanas, a pesar de sus nominaciones. "Yo no contaba con ningún apoyo fuera más allá de mis amigos y mi familia y debe haber ahí detrás gente a la que le agradezco todo lo que han hecho por mí", declaró la concursante, tras lo cual concluyó señalando que "ellos saben que me quiero quedar aquí, así que ojalá me pueda salvar".