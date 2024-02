Por Beatriz Prieto |

La segunda edición de 'GH Dúo' celebró su sexta gala semanal con Marta Flich la noche del jueves 15 de febrero. Una cita a la que llegaban nominados Asraf Beno, Mayka Rivera y Ana María Aldón, tras la salvación de Elena Rodríguez, y en la que se dio a conocer al sexto expulsado de la edición, que resultó ser Aldón, con el 61% de los votos en el duelo final.

Mayka, Ana María y Asraf descubren la salvación del ceutí en la gala 6 de 'GH Dúo 2'

entre los tres últimos nominados de la semana, al comienzo de la gala. Beno, Rivera y Aldón se despidieron entonces de sus compañeros para poner rumbo a la sala de expulsión, donde, tras una ligerísima variación en los porcentajes: el primero perdía el 2% en favor del segundo.

"Estoy viviendo un sueño, no me lo creo", declaraba el ceutí, tras celebrar con sus dos compañeras su salvación. No obstante, Beno admitió que "tenía la sensación de que igual me iba", dado que "estaba muy nervioso. Queda poquito, Mayka es muy fuerte, Ana María también...". El concursante puso entonces rumbo a la casa, donde celebró su continuación en el reality con el resto de sus compañeros, mientras Aldón y Rivera abordaban sus últimos rifirrafes.

¡Asraf está salvado de la expulsión!



🔁 Si estás feliz con esta salvación#GHDúoGala6 pic.twitter.com/R7qu1meKnp — Gran Hermano (@ghoficial) February 15, 2024

¡Ana María Aldón ha sido expulsada! ¿Os lo esperabais?



🔁 Sí, se veía venir

❤️ Yo esperaba que se fuese Mayka#GHDúoGala6 pic.twitter.com/58buIn5Efp — Gran Hermano (@ghoficial) February 15, 2024

"Yo me abro con quien quiero"

Con Beno fuera del "juego", la votación continuó y se repartieron en un 61% y un 39% antes de que Flich anunciara la marcha definitiva de Aldón. "Me sienta mal que una persona diga que soy fría y calculadora, porque eso hace daño. Yo soy reservada, pero fría y calculadora, no. Yo me abro con quien quiero porque llevo muchos palos", se defendió la gaditana, al despedirse de Rivera, a raíz de las acusaciones que la murciana había lanzado en su contra, antes de dar por concluida su estancia en el concurso.