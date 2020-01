La fuerte disputa entre Fani, Andrea y Fiama en 'La isla de las tentaciones': "Eres una puta borde"

*En elaboración

La noche del jueve 23 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de ' La isla de las tentaciones ', en la que los participantes vivieron una nueva ceremonia de la hoguera. Además, en la villa de las chicas se produjo el primer "roce" importante entre las protagonistas, a raíz de los besos que Andrea Gasca había compartido con Óscar. Al enterarse de lo ocurrido,e incluso acabó involucrando a Fiama Rodríguez

Fiama, Fani y Andrea discuten en 'La isla de las tentaciones'

"Ahora no me apetece, yo se lo doy cuando me apetece", replicó Andrea ante la petición de Fani de besar a Óscar. "¿En serio? Tía, es que eres una puta borde", le reprochó Carbajo, quien calificó la respuesta de su compañera como una "tontería". "Yo no se lo voy a dar porque tú me lo pidas en un momento que no me apetece", insistió Gasca, ante lo que Fani recalcó que "te lo he dicho de coña". "El mayor error que ha cometido Fani conmigo es que está intentando convencer de cosas que, para mí, no son así", opinó Andrea, a quien Carbajo aconsejó dejar de calentar y dar esperanzas a Óscar "si estás segura de que no te vas a liar con él". "Si tú estás segura, para delante", la animó Fani. "Yo no necesito consejos de nadie. Tú puedes dar tu opinión, pero sin tener que imponer tus ideas", manifestó Andrea, molesta, ante las cámaras.

Gasca y Carbajo se enzarzaron en una disputa sobre el tema en la que intervino Rubén para poner algo de paz. Fue entonces cuando Fiama se acercó al soltero, momento en el que Fani pareció apartarlo un poco de ella. "Me ha hecho un comentario y te has puesto chunga, tía", le echó en cara Rodríguez, algo que Carbajo negó, aumentando la tensión. "Yo evidente no voy a por Rubén que se está enrollando con ella. No tiene sentido", defendió Fiama ante las cámaras. "Qué pesada eres, tía, me estás cabreando", saltó Fani cuando la discusión con Andrea siguió adelante, quien defendió que "yo no te he dicho dale un beso obligada". "Le he intentado dar un consejo de amiga. Le suda la polla, más me suda a mí", concluyó Fani, antes de retirarse. Una tensión sobre la que Fiama y Andrea se desahogaron en el jardín, lejos de Carbajo. "Lo que me ha molestado de Fani es que hiciera que Andrea se sintiera presionada", confesó Rodríguez ante las cámaras.

"Eres una persona tóxica"

"Has intentado meter mierda", le echó en cara Gasca a Fani, cuando esta se acercó a ellas, desencadenando un tenso cruce de reproches entre las tres. "Me saca de mis casillas y hay veces que no la aguanto", confesó Andrea ante las cámaras. "Me parece que Fani tiene tanto afán de protagonismo que a veces patina. No tiene por qué hacer eso, y menos haciendo sentir mal a sus compañeras", opinó por su parte Fiama, tras una discusión en la que Andrea calificó a Fani de "falsa", ante lo que ella respondió llamándola "niñata". "El enfado ha sido súper injusto", manifestó ante el equipo del programa Carbajo, quien al día siguiente acudió a pedirle disculpas a ambas.