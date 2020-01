Andrea y Óscar se dejan llevar por la pasión en 'La isla de las tentaciones': "Lo repetiría mil veces más"

La noche del jueves 23 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' en la que los participantes continuaron con su convivencia con los solteros en las dos villas. Una ocasión en la que Andrea Gasca se convirtió en la segunda en "caer en la tentación" con Óscar, al acabar besándose varias veces con él, después de que le "robara" un beso en la última cita que tuvieron juntos.

Óscar y Andrea se besan en 'La isla de las tentaciones'

"Yo no duermo con una tía cualquiera", confesó Óscar en una conversación con Andrea, tras lo cual añadió "me tiene que gustar de verdad para dormir con ella". Un momento en el que ambos se mostraron muy cercanos, hasta que finalmente acortaron la distancia para besarse, esta vez, de mutuo acuerdo y durante bastante tiempo. "Tenía muchísimas ganas y se lo di", explicó Gasca ante las cámaras.

"Me he sentido super a gusto y lo repetiría mil veces más", admitió la pareja de Ismael Nicolás, mientras que Óscar reconoció que "lo que más me gusta de Andrea es su personalidad". "La veo muy inocente, muy buena", declaró el soltero. Un paso más cerca en su estrecha relación que no pasó desapercibido a las compañeras de Gasca. "Andrea está en su salsa. Se la ve tan feliz...", observó Fiama.

"Ha habido tocamientos"

Lejos de detenerse ahí, la pareja intercambió más besos en la piscina, donde mantuvieron un contacto muy cercano, e incluso llegaron a repetir en la habitación de Andrea, sin llegar más allá. "Estaba como en una película y nos dejamos llevar. Lo que surja, surgirá", declaró Gasca, antes de bromear al recordar los besos y el contacto que habían mantenido en la piscina. "Estaba el ambiente muy caliente", declaró la participante, antes de reconocer que "ha habido tocamientos, dejémoslo ahí".