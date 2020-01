El pasado televisivo y en Interviú de Andreina y Geniris de 'La isla de las tentaciones'

Andreina Veliz y su fuego latino están siendo protagonistas de 'La isla de las tentaciones'. La joven cada vez está más cerca de tentar a Ismael, la pareja de Andrea y eso ha provocado que muchos fans del programa pongan sus ojos en ella. Otra de las tentadoras estrella es Geniris Mena, que se ha convertido en un gran apoyo para Christofer y ha conseguido que el joven olvide en algunos instantes lo que está haciendo su pareja, Fani, en Villa Montaña.

Andreina, en 'La Isla de las tentaciones' y 'MasterChef'

Pues bien, resulta que, aunque ahora han logrado una gran popularidad, ya habían tenido incursiones televisivas previas, además de haber protagonizado una portada en Interviú.Al llegar a España, Andreina intentó entrar en 'Mujeres y hombres y viceversa', programa en el que realizó varios casting, aunque finalmente se echó para atrás por tener pareja. Sin embargo, este no fue su único intento de ser televisiva, ya que llegó hasta la fase final de selección de concursantes de la cuarta edición de 'MasterChef'.

Su pequeño paso por el programa no dejó indiferente a nadie y mucho menos a Jordi Cruz, que ya conocía a Andreina de antes... Pero no en persona. "El caso es que yo te he visto en alguna lado", advertía el chef, a lo que confesó que había sido portada de Interviú. No obstante, también podía haberla conocido en algún programa de la televisión venezolana, donde también ha hecho sus pinitos.

Generis, una carrera en la música

Geniris, en 'La isla de las tentaciones' y 'La Voz'

Mientras, Generis consiguió entrar en 2019 en 'La Voz', siendo la última participante en ser seleccionada por Antonio Orozco gracias a "The way you make feel". Tras su paso por el programa, su carrera musical ha seguido en alza y, actualmente, trabaja en el famoso musical "El Rey León", donde conoció a Nía, concursante de 'OT 2020' y Mirela Cabero. Las tres interpretan a Nala, la joven leona protagonista del musical. Por si fuera poco, Geniris también es directora artística de Oh My Club, la discoteca de Kiko Matamoros. Además, al igual que su compañera de programa, ha sido portada de Interviú.