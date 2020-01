Rochu, sustituida por Lourdes en 'La isla de las tentaciones': "Creo que puedo ser un peligro por mi actitud"

La noche del jueves 23 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que Mónica Naranjo ofreció a los dos grupos de participantes la posibilidad de prescindir de uno de los solteros en pos de alguien nuevo. Mientras que las chicas decidieron mantener el grupo igual, sin cambios, los chicos se decantaron por expulsar a Rochu, lo que dio paso a que fuera sustituida por Lourdes, una modelo de Guatemala.

Rochu, tercera expulsada de 'La isla de las tentaciones', sustituida por Lourdes

"Hemos venido a ponernos a prueba, si hay alguien en la casa que ya no nos llena, preferimos que venga alguien nuevo", confesó Gonzalo Montoya, antes de anunciar a Rochu como la soltera elegida para abandonar la villa. "Creo que puedo ser un peligro por mi actitud, voy muy de frente y eso asusta a los hombres", declaró la aludida ante las cámaras, después de admitir ante sus compañeras y los cinco participantes del reality que "me lo esperaba". "Voy a seguir buscando el amor porque yo no me rindo nunca", aseguró la barcelonesa, quien se mostró agradecida con los presentes por la experiencia, antes de despedirse.

La marcha de Rochu supuso la llegada de Lourdes, una guatemalteca que representó a su país en Miss Mundo y Miss Universo. "Busco a un hombre seguro de sí mismo y que me haga sentir mujer", anunció la nueva incorporación, en la que llamó la atención de los participantes del programa, quienes se mostraron encantados con su llegada. "Sí puede ser el perfil de chica que me llama la atención", reconoció José Sánchez, que destacó lo bonitos que eran su sonrisa y sus ojos, además de su "físico espectacular". "Ha caído una bomba en la casa. Nos va a venir muy bien. Estoy muy receptivo al amor. Será un placer convivir contigo", declaró Ismael Nicolás, con humor.

La Villa de las chicas, unida

En cuanto a las chicas del programa, Susana Molina, como portavoz, confesó que "teníamos opiniones muy diferentes y nos ha costado llegar a un acuerdo". "No queremos expulsar a nadie", confesó finalmente la ganadora de 'GH 14', para alivio de los solteros, que lo celebraron con un entusiasta aplauso. No obstante, ante las cámaras, Molina señaló los nombres que habían tenido en cuenta ante la posibilidad de expulsar a alguien: Dani, dado que "no se entrega"; Antonio, "tan perfecto que aburre un poco"; y Julián, porque "es muy altivo y no nos gusta". "Hemos disfrutado haciendo sufrir a los chicos porque no queremos que se relajen", confesó Adelina Seres, mientras Fani Carbajo lamentaba la idea de "romper esta armonía".