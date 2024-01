Por Daniel Parra |

El programa del 19 de enero de '¡De viernes!' contó con Gabriela Guillén como invitada. La modelo dio su primera entrevista tras haber dado a luz a su hijo con Bertín Osborne el pasado 31 de diciembre. Durante el programa, Guillén dio detalles sobre sus conversaciones con el cantante y afeó su actitud como padre.

Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

Guillén confirmó que Osborne reaccionó con un "no me jodas" a su revelación y le dio dos opciones con respecto a su embarazo:. "Le dije que no había ningún problema, que si yo tenía que sacarlo adelante,, afirmó la modelo, que admitió que le pareció feo que le hiciera elegir.

"Yo le entiendo que no quiera ser padre y que no tenga que planificar a los 70 años una paternidad", señaló. Sin embargo, Guillén afeó la actitud del presentador de 'Mi casa es la tuya': "Te tienes que hacer responsable de tus actos". "Ya es padre, o sea que ya no lo puede renegar. Es algo que está hecho", continuó. Guillén, además, comentó que no le dio muchas explicaciones a su familia y que el embarazo fue una sorpresa para ambos.

El zasca a Ángela Portero

En un momento de la entrevista, Gabriela Guillén aseguró que Bertín Osborne intentó volver con ella y que trató de convencerla para tener a su hijo en Paraguay, hechos que puso en entredicho Ángela Portero: "A mí no me cuadra esta conversación que tú comentas que él te dice que eres el amor de su vida".

La periodista alegó que las fechas no cuadraban, ya que el embarazo se filtró a principios de julio y, según su información, habían cortado en junio. "Pues, obviamente, no te lo dice a ti, me lo dice a mí. Por eso te estoy diciendo, que es que me ha dicho a mí que quería estar conmigo", respondió la modelo, arrancando una ovación del público.