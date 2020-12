Mahi y Rafa Moya, ganadores de 'La casa fuerte 2'

El lunes 21 de diciembre, la segunda edición de 'La casa fuerte' alcanzó su final, que arrancó con la expulsión de Albert Álvarez y Marta Peñate, a los que siguieron Tony Spina y Aurah Ruiz. Una noche en la que, tras casi siete semanas de concurso, la audiencia acabó coronando a Mahi Masegosa y Rafa Moya como ganadores de la edición, frente a Samira Jalil y Antonio Pavón, obteniendo así la cantidad acumulada en su caja fuerte: 18.500 euros de premio.

Mahi, Rafa, Samira y Pavón, antes de conocer la decisión de la audiencia en la final de 'La casa fuerte 2'

Aunque los ganadores de la edición perdieron en un desafío bajo el agua contra sus rivales en el Asalto final, lograron superar el duelo contra Aurah y Tony, quienes obtuvieron así el bronce en el reality, al situarse en tercera posición en la clasificación final. Tras la marcha de ambos concursantes, se inició una nueva y última ronda de televoto entre las dos parejas que quedaban en el concurso, Mahi y Rafa o Samira y Pavón, para conocer quienes serían los ganadores después de que tuvieran la oportunidad de defender su victoria con un breve discurso dirigido a la audiencia.

"Estamos muy contentos de llegar hasta aquí", manifestó Mahi, "sorprendida con la reacción de la gente", dado el apoyo que estaban demostrando hacia ellos. "Nos gustaría ganar el concurso juntos para poder cumplir nuestros sueños con el dinerillo", confesaba la concursante, tras lo cual su pareja declaró que estar "muy agradecido". "Si podemos ganar, mejor, y si no, espero que os hayáis reído", deseó Moya. En cuanto a Samira y Pavón, la primera arrancó dando las "gracias por el apoyo" antes de pedir un "último empujoncito" a la audiencia. "Nos encantaría ganar, como todos los que hemos pasado por aquí. Sinceramente, para mí con llegar hasta aquí ya he ganado y me llevo esta familia que es lo mejor que me ha pasado", confesó la concursante, sobre Mahi y Rafa, antes de concluir señalando que "vivir una final con ellos es el placer más grande", palabras que Pavón no dudó en suscribir, feliz.

"Nunca esperé llegar hasta aquí"

Los finalistas de 'La casa fuerte 2' celebran la victoria de Mahi y Rafa

"No sabéis lo feliz que me siento de que estéis en la final, porque cualquiera que gane, se lo merece", declaró Lara Álvarez, reunida con las dos parejas finalistas antes de conocer la decisión de la audiencia, momento en el que les agradeció lo mucho que se habían esforzado y que habían dado a lo largo del reality. "Gane quien gane, os deseo que sean lágrimas de felicidad y que lo disfrutéis muchísimo, como nos habéis hecho disfrutar a nosotros", concluyó la presentadora, tras lo cual cedió la palabra a los concursantes.

"Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido, nunca esperé llegar hasta aquí y estoy muy feliz de haberlo compartido con Mahi, la mejor maestra y la mejor compañera", manifestó un emocionado Rafa. Una sensación muy parecida a la que compartió Pavón, sonriente, que calificó la experiencia de "increíble y compartirla con esta pareja, me hace doblemente feliz", antes de que Samira confesara estar muy nerviosa y se descubriera por fin la victoria de Mahi y Rafa.