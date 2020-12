'La casa fuerte 2': Aurah y Tony Spina, segunda pareja expulsada en la final de la edición

La noche del lunes 21 de diciembre, Telecinco emitió la gran final de 'La casa fuerte', que arrancó con la expulsión de Albert Álvarez y Marta Peñate, a los que acabaron siguiendo Aurah Ruiz y Tony Spina, quienes obtuvieron el bronce en el concurso tras enfrentarse a Mahi Masegosa y Rafa Moya en un nuevo televoto.

Tony, Aurah, Mahi y Rafa, antes de conocer la decisión de la audiencia en la final de 'La casa fuerte 2'

Tras la primera expulsión de la noche, las tres parejas restantes tuvieron que votar en junta, dando puntos a aquella pareja que preferían que ganara la edición. Una ocasión en la que Tony y Aurah ya daban la batalla por perdida, dado que Mahi, Rafa, Antonio Pavón y Samira Jalil tenían una relación más estrecha que se vio reflejada durante las votaciones, que colocaron a Spina y Ruiz en la palestra. Su pareja rival surgió tras un reto bajo el agua en el que Pavón y Jalil se alzaron con la victoria, por lo que Masegosa y Moya quedaron en manos del público junto a Tony y Aurah.

"Hemos congeniado muy bien como pareja, creo que hemos sido muy buenos concursantes, hemos reído, hemos bailado, hemos ganado casi todas las pruebas", manifestó Spina, a la hora de defender su permanencia en el reality, antes de añadir que "hemos opinado de todo, no nos hemos callado nada, siempre hemos sido reales". "Queremos ganar", añadió Aurah, antes de que pidieran el apoyo del público. "Aquí estamos pidiendo ayuda otra vez a los que quieran ayudarnos", manifestó Masegosa, tras lo cual Rafa reconoció que "estoy muy contento de haber recorrido este camino con Mahi". "Espero llegar a la final y, si no, que os hayáis reído con nosotros y os lo hayáis pasado muy bien en estos tiempos tan raros que nos ha tocado vivir", añadió Moya, antes de dar las gracias "por el apoyo".

"Qué felicidad ser finalistas con esta gran pareja"

Ante la salvación de Mahi y Rafa, ambos concursantes no pudieron ocultar su sorpresa, que enseguida dio paso al entusiasmo mientras agradecían el apoyo de la audiencia. "Qué felicidad poder ser finalistas con esta gran pareja", opinó Samira, mientras que Moya confesaba que "no me lo esperaba para nada". "Quiero desearles suerte a ambas parejas y que gane el mejor", manifestó Tony, mientras que Aurah se mostró más directa y confesó su deseó de que Mahi y Rafa se alzaran con la victoria en la edición, momento en el que el segundo apenas era capaz de contener las lágrimas. "Estoy muy agradecido, no imaginaba que pudiera ser finalista", confesó el concursante, emocionado.