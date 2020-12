Jorge Javier, contra el juicio moral a Samira y Pavón en 'La casa fuerte': "Si no lloras, parece que no duele"

*En elaboración

La noche del lunes 21 de diciembre, 'La casa fuerte' emitió su gala final, en la que se siguió hablando del patinazo de Samira Jalil y Antonio Pavón, quienes acabaron acostándose a apenas unos días de concluir el reality, mientras el primero tenía pareja. El episodio se convirtió en tema de conversación entre sus compañeros y los presentes en plató, algunos de los cuales se mostraron extremadamente críticos con la pareja, empujando a Jorge Javier Vázquez a intervenir para manifestar su opinión al respecto.

Jorge Javier habla sobre Samira y Pavón en la final de 'La casa fuerte 2'

"Yo a ella la he visto superbien y a Pavón le veía descompuesto", manifestó Aurah Ruiz, al hablar del comportamiento que Samira y Antonio habían mostrado tras su desliz. "En este país, parece que, si no lloras, no te duele. No hay nada mejor que un lloro bien hecho", replicó entonces el presentador, quien defendió que, "aunque no lo parezca, hay gente que prefiere no mostrar que está jodida". "No estamos hablando de aplaudirles. En un acto como este, lo último que me gustaría es tener unos compañeros como vosotros", lanzó Vázquez, ante las réplicas y críticas del resto de concursantes.