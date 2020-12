Pavón, sobre la reacción de su novia a su patinazo en 'La casa fuerte': "Jamás querría verla llorar"

El lunes 21 de diciembre, la segunda edición de 'La casa fuerte' alcanzó su final, en la que Mahi Masegosa y Rafa Moya se convirtieron en los sucesores de Leticia Sabater y Yola Berrocal. Sin embargo, antes de conocer la decisión de la audiencia, Antonio Pavón y Samira Jalil, pareja finalista junto a los ganadores, pudieron ver las imágenes de Joi, novia del primero, en las que reaccionaba a su noche juntos. Unas imágenes tras las cuales Pavón manifestó su amor por su pareja, mientras que Samira volvió a disculparse por lo ocurrido, al igual que en la semifinal.

Pavón descubre la reacción de Joi a su infidelidad en la final de 'La casa fuerte 2'

Tras lanzar sus alegatos para defender su victoria en el concurso, Jorge Javier Vázquez intervino para recordar lo que había ocurrido en la semifinal, cuando se desveló que Pavón y Jalil habían mantenido relaciones. "Antonio, ayer no pudiste hablar con Joi porque en el último momento decidió no hablar", recordó el presentador, tras lo cual anunció que "queremos que veas este vídeo en el que recogemos todas las reacciones de Joi cuando se enteró de que tuviste un momento de pasión con Samira". Un vídeo en el que, en un principio, la novia de Pavón declaró tener "fe en que no ha sido él, pero uno nunca sabe", hasta que acabó derrumbándose, minutos después de mostrarse tranquila ante las cámaras.

"La verdad que Joi para mí es fundamental en mi vida, en todos los aspectos", manifestó Pavón, al concluir el vídeo, momento en el que definió a su pareja como "mi mejor amiga, mi amor, mi apoyo". "Me lo ha demostrado incondicionalmente durante toda mi vida. He estado en momentos muy duros y ella siempre ha estado apoyándome. Lo último que querría es ver a esa niña llorar por mi culpa", confesó el concursante, tras lo cual aseguró que "lo único que puedo decir es que siento por ella el amor más grande que hay en este planeta. La he cagado, soy consciente y tendré que hablar con ella". "Sabe perfectamente lo que siento por ella", apostó el finalista, quien definió que su pareja "es una persona muy coherente, que en los momentos más duros y más difíciles sabe aterrizar las cosas y hablar con mucha coherencia y dar siempre la mejor solución".

"No se me pasa por la cabeza ser infiel"

Samira y Pavón, tras ver las imágenes de Joi en la final de 'La casa fuerte 2'

"Lógicamente tiene que estar sufriendo y tiene que tener una herida en el corazón, porque las imágenes que ha visto son muy desagradables", reconoció Antonio, tras lo cual desveló que "nuestro día a día, nuestra relación es maravillosa". "No se me pasa por la cabeza ser infiel. La única mujer que hay en mi mente y mi corazón, se llama Joi", afirmó el concursante, quien de hecho se mostró "predispuesto a lo que ella quiera decir. Para mí es muy valiosa". Sobre la posibilidad de que ella decidiera romper la relación, Antonio confesó que "solo le puedo pedir a dios que no sea así".

"Tiene que estar muy dolida, porque ver una cosa así en televisión es muy desagradable. Por eso digo que tengo una conversación pendiente con ella y ahí tomaremos decisiones", explicó el finalista, antes de defender que "meto la pata, pero tampoco es para ponerme en el paredón. Trataré de aprender de mis errores". "Solo puedo decir que la amo de todo corazón", concluyó Pavón, tras lo cual Samira reiteró las disculpas que ya había manifestado en la semifinal e insistió en lo avergonzada que se sentía. "Me siento muy mal, pero me importa él, lo que le pueda pasar", admitió Jalil.