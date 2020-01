El garrafal fallo de una concursante en '¡Ahora caigo!': ¿La NASA en la Edad Media?

Dicen que los nervios pueden jugarte una mala pasada y prueba de ello es lo que le sucedió a Blanca, una concursante de '¡Ahora caigo!'. La chica participó en el concurso producido por Gestmusic y emitido cada tarde en Antena 3. Lo hizo el miércoles 15 de enero pero no, no tuvo suerte y es que no pudo llevarse el premio final a su casa. Una pregunta que aparentemente era muy sencilla y posiblemente una de las más fáciles de responder para la audiencia le dejó sin posibilidades de seguir jugando en el espacio del que se encarga Arturo Valls a diario.

Blanca, concursante de '¡Ahora caigo!'

La pregunta parecía sencilla: "¿En qué año la NASA hizo por primera vez un viaje espacial comandado sólo por mujeres?". La pista que le dio el espacio fue que el año terminaba en '-19', es decir, las posibilidades se acotaban de una forma notoria. Fue entonces cuando la chica empezó a probar combinaciones, sin tener en cuenta que casi todas no tenían sentido alguno teniendo en cuenta que hablábamos de la NASA y viajes espaciales. "1919, 1819, 1719, 1619, 1519, 1419, 1519, 1719, 1919", empezó a decir la chica visiblemente nerviosa. Sin que se le ocurriese la respuesta correcta, el tiempo se paralizó y Arturo Valls no pudo evitar mostrar su sorpresa al ver que una pregunta tan fácil no había sido respondido por la joven participante.

"¡Qué lío te has hecho eh! ¿Qué te parece la NASA en la Edad Media? Es que te descuidas y ya estamos en Roma (...) Julio César, ¿dónde va? ¡A la Luna!", bromeó el presentador, antes de dar la respuesta correcta: "2019". "Fue en octubre de 2019", añadió el conductor, antes de recordar que si se ha tardado tanto en hacer un viaje así sólo con mujeres, es que queda mucho por trabajar en cuanto a paridad se refiere en infinidad de ámbitos de nuestro día a día ya que no tiene sentido que en pleno siglo XXI esto no está normalizado todavía. Una reflexión muy aplaudida por los internautas y fans del programa en redes sociales.

"Houston, ¡tenemos un problema!"

"¡Hostia! Me van a matar", afirmó Blanca totalmente avergonzada. Y es que se dio cuenta que todas las respuestas que había dado no tenían sentido alguno. "¡Me van a matar! ¡Me van a matar!", siguió diciendo la chica, a la vez que se mostraba apenada por haber fallado algo tan fácil: "Ay Arturo...". Este no dudó en exclamar: "¡Houston, tenemos un problema!", siendo entonces cuando la chica cayó por la mítica trampilla del programa. Y es que lejos de despegar con la NASA, lo que hizo fue descender a lo más bajo del plató del concurso de Gestmusic.