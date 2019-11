El presentador Arturo Valls demanda a Rocío Monasterio, líder de VOX en Madrid, por una reforma ilegal

El actor y presentador Arturo Valls ha demandado a Rocío Monasterio, líder de VOX en Madrid, por su trabajo como arquitecta en un loft de Madrid en 2005. El valenciano contrató a la ahora política para convertir un local comercial en una vivienda, obras que ella habría llevado a cabo sin licencia. Por ese motivo, Valls y sus abogados han interpuesto una demanda que se une a otros casos anteriores en los que habría estado implicada Monasterio.

Arturo Valls en '¡Ahora caigo!

Según recoge El País, en 2005 Valls estaba buscando un piso en Madrid, cuando entró en contacto con el estudio de Monasterio, Rocío Monasterio Asociados (RMA). Aunque no obtuvo el título de arquitecta hasta 2009, la ahora política se presentaba como tal ante los medios. Con el apoyo de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX en el Congreso, Rocío planteó a Valls la oportunidad de convertir un bajo situado en el barrio de Lavapiés, un viejo local comercial, en una vivienda. Para llevar a cabo dicha obra, Rocío Monasterio debía iniciar una serie de trámites que se iniciaron, pero no se dieron por concluidos por parte de la política.

Los planos del proyecto habrían sido visados el 3 de junio de 2005 en el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Madrid, con el nombre de una colegiada que trabaja en RMA, aunque Monasterio también firmó un par de ellos a pesar de que aún no estaba licenciada en Arquitectura. Ese mismo día, se habría solicitado la licencia para obras de conservación, trámite que se archivó tres años después "al no haber aportado en el plazo concedido la documentación preceptiva". Un desenlace parecido al que ocurrió al solicitar las licencias para cambio de uso de local a vivienda, que acabaron archivadas por desestimiento en 2008, 2011 y 2018, y que no impidió que Monasterio y su equipo siguieran adelante con la obra.

Un mismo patrón

El propio Arturo Valls y sus abogados habrían confirmado la demanda contra Monasterio a El País, tras lo cual el valenciano ha optado por guardar silencio con respecto a ofrecer más detalles, con el fin de evitar problemas o trabas en el proceso judicial. Una denuncia cuyo juicio se prevé en el plazo de un año, y que se une ya a otras ocho irregularidades más en distintas obras, denunciadas contra Monasterio y Espinosa de los Monteros, en las que el patrón de conducta habría sido igual al llevado a cabo en el caso del inmueble de Valls. Trabajos que recogía la web de Monasterio y que han sido borrados la semana pasada, a raíz de la de manda del valenciano.